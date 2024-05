El sorprendente retrato de Kate Middleton en la revista 'Tatler': "Tan malo que se te cae la mandíbula al suelo"

En Reino Unido, otro retrato de la Familia Real británica, esta vez de Kate Middleton, vuelve a provocar todo tipo de comentarios.

La princesa de Gales protagoniza la portada de la revista 'Tatler'. Una versión artística que llega después del polémico retrato que le hicieron al rey Carlos III. La publicación ha dicho que la portada tiene "magnitud histórica" y que el cuadro es un "retrato de fuerza y dignidad".

No se realizó con un posado en persona de la princesa, sino que se basó en distintas fotografías y grabaciones de vídeo. En cuanto a su acogida, ha levantado polémica. Una editora del periódico The Times admite "no estoy segura de qué decir, excepto mmm...", mientras el Daily Telegraph, biblia monárquica, lo llama "tan malo que se te cae la mandíbula al suelo".

La pintora Hannah Uzor ha defendido que sus retratos están hechos de las "capas de personalidad" de los sujetos, y que había intentado recabar "un sentido de quién es" la Princesa de Gales, Kate Middleton. "El color es una de las cosas más importantes en una obra de arte, porque puede realmente hablar a la atmósfera", dijo la pintora en redes sociales. También comentó que el fondo "azul turquesa" es una referencia a los ojos verdes de la Princesa Kate.

Controvertido retrato de la Princesa de Gales | Hanna Uzor/ "Tatler"

"¿Es una parodia? me encanta la artista, tiene mucho estilo. Pero la pintura, aunque es adorable, no se parece a la Princesa de Gales", fue una de la opiniones vertidas en redes sociales. Pero el cuadro también tiene opiniones favorables. "No me importa si se parece mucho a ella o no. No creo que el cuadro pretenda que se parezca a ella de un modo realista. Más bien pretende mostrar la imagen como la reconocemos a ella. Y para mí, funciona", escribió otro usuario de redes sociales.

Otra opinión favorable: "Pintar no es hacer una foto, es una interpretación. Ha capturado muy bien la expresión de la Princesa".

Salud de Kate Middleton

Kate Middleton sigue alejada de eventos públicos mientras se recupera tras el diagnóstico de cáncer que ella misma hizo público en marzo pasado. Hace unos días, un comunicado del palacio de Kensington informó de que la Princesa no volverá a sus tareas hasta que no tenga permiso de los médicos.

Mientras, la Princesa de Gales permanece alejada de los focos en Anmer Hall, la mansión que Isabel II les ofreció como regalo de bodas a los príncipes. Hace un par de semanas, el príncipe Guillermo respondió de forma espontánea a una mujer que le preguntaba por el estado de Kate Middleton. "Estamos todos bien, gracias", contestó el heredero de la Corona Británica durante una visita oficial a Newcastle.

La princesa de Gales fue operada en enero y, dos meses más tarde anunció la enfermedad. En ese tiempo, las especulaciones sobre qué le pasaba y la persecución mediática no cesaron. En su mensaje pide "tiempo, espacio y privacidad" y recordó para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos", ha sentenciado.

