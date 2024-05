La solución que propone un español en Argentina ante la crisis diplomática: "Que se tomen un café..."

La tensión diplomática entre Argentina y España sube. Una tensa relación que ya ha roto un lazo de unión: España retira a su embajadora de Buenos Aires. La crisis diplomática subió de tono tras la visita del presidente argentino este fin de semana en Madrid y después de que este se negara a disculparse por sus palabras en un acto de Vox. Milei, sin nombrarlo directamente, calificó al presidente del Gobierno como "calaña de gente atornillada al poder" y calificó de "corrupta" a Begoña Gómez.

No obstante, hay opiniones abiertas sobre el asunto: quien ve que la crisis diplomática viene bien para desviar la mirada a un agente exterior a pocas semanas de las elecciones europeas. Al presidente argentino, Javier Milei, también le viene bien porque focaliza la atención en otros asuntos y no en las protestas y las huelgas que se multiplican por el pais a cuenta de sus recortes.

El problema de una crisis así, volver al punto de partida. Si cuando pase la tormenta, España decide volver a tener embajadora en Buenos Aires, no será tan fácil: "Tendría que pedir el plácet de la persona a la que se quiera nombrar Embajador y el Gobierno de Argentina tendría que darlo", explica Luis Ayllón, editor de 'The Diplomat in Spain'

El Gobierno tomaba esta medida que Milei califica de "disparate" tras rechazar hacer unas disculpas públicas.

Un ciudadano español, propone una solución desde Argentina: "Se tienen que sentar a tomar un café Sánchez y Milei (...) está toda la gente en vilo por dos caprichosos", asegura Sebastián de Alba.

Milei vuelve a España en junio

El presidente de Argentina avisa que no tiene previsto cancelar su viaje a España el próximo 21 de junio para recibir un premio de un 'think tank' liberal español.

"Veremos hasta dónde le llega el totalitarismo en sangre... Aviso, yo viajaré a recibir el Premio Juan de Mariana", escribió el mandatario argentino en su perfil de la red social X, "veremos si su gran complejo de inferioridad le permite que los liberales españoles puedan galardonarme en persona", añadió Milei.

El resto de miembros del Ejecutivo argentino que se han pronunciado sobre la crisis han rebajado la magnitud de los hechos. "Es una anécdota", consideró la canciller, Diana Mondino.

