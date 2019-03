El segundo libro de Betancourt devuelve la polémica a Colombia

Regresa la polémica a Colombia" con el segundo libro de la ex senadora Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC durante 6 años.



Su nuevo título está ya en las librerías, pero no parece haber muchos colombianos dispuestos a comprarlo. Consideran que “ella misma acabó su prestigio enterrando el clamor del pueblo colombiano”.



La popularidad de la ex rehén de las FARC está por los suelos, sobre todo desde que intentó pedir al estado una indemnización millonaria por el secuestro.



Cada paso que ha dado en libertad le ha granjeado críticas y enemistades. La primera, con su propio marido, al que pidió el divorcio tras 6 años sin verse. Él acaba de solicitar el embargo de los bienes que comparten.



También está rota la amistad de Betancourt y Clara Rojas, con quien fue secuestrada y convivió en la selva hasta que Rojas dio a luz. El padre, según Betancourt, es un guerrillero de las FARC.