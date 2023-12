Sarkozy, sobre Pedro Sánchez y la amnistía: "Una España dividida no sería una buena noticia para Europa"

El presidente de la República Francesa entre 2007 y 2012, Nicolas Sarkozy, ha acudido este martes al plató de Espejo Público para ser entrevistado por Susanna Griso. El polémico dirigente francés, inmerso en varios procesos judiciales, ha abordado numerosos temas de la actualidad política. Ha querido mostrar su cariño a España, una país que "ama". También ha elogiado al expresidente popular José María Aznar, al que califica de líder. Tras ser preguntado sobre Pedro Sánchez, Sarkozy ha manifestado que "una España dividida no sería una buena noticia para España ni para Europa".

Nicolas Sarkozy ha aclarado que "nunca se ha encontrado" con el actual presidente del Gobierno español. Durante la entrevista ha remarcado el respeto que tiene a los jefes del Ejecutivo de un país que "le gusta" y que "siempre" ha pensado que tenía que ser grande en Europa. Eso sí, sobre el líder socialista ha aclarado que "no esconde" que él "no es de izquierdas". "Para mí, España es fuerte cuando está unida. Una España dividida no sería una buena noticia para España ni para Europa. Es un político (Sánchez) que ha demostrado que sabe durar, eso es una cualidad.

La amnistía copa el foco político en nuestro país y el expresidente francés -que recurrió a su condena de tres años de cárcel en 2021- está al tanto de la norma. Ha aclarado durante toda la entrevista que él no se mete en los temas de política interior españoles, aunque matizaba que ahora "España no está menos unida" con la ley de amnistía. Sin embargo, "cuando se trabaja con los que quieren la independencia de su región, se trabaja contra la unidad de España. Europa necesita una España fuerte. No podemos permitirnos una división. Es un grito de amor por la España eterna que admiro y quiero".

El PSOE ha mantenido una reunión en Ginebra con Junts per Cat. Al ser preguntado sobre qué diría de una reunión en Ginebra con el líder corso sobre la cuestión de Córcega, el expresidente de la República de Francia ha aclarado: "Es más difícil dividir que reunir. La historia ha forjado a España. Para mí Córcega es francesa. Nunca podría aceptar una Córcega independiente. Es mi convicción de francés. ¿Sabe el Brexit? Fue un error monumental para Reino Unido (...) Los europeos tenemos que unirnos. Si empezamos dividiendo España y luego Francia, vamos a dividir Europa".

Envuelto en varios procesos judiciales

Políticamente se recuerda a Sarkozy por sus enfrentamientos con los sindicatos o su mano dura con la inmigración e islam. Pero también por sus desplantes, rumores de fiesta y vacaciones de lujo pagadas por empresarios. En 2012 perdió las elecciones ante el socialista François Hollande. En 2021 fue condenado a 3 años de cárcel e inhabilitación por el caso escuchas al considerar probado que intentó comprar a un fiscal. Aunque la sentencia quedó en suspenso al anunciar un recurso. Pendiente también está la supuesta financiación ilegal de su campaña en 2007 con dinero del dictador de Libia Muamar el Gadafi.

Ante todos estos procesos judiciales, el dirigente galo ha aseverado que "ganará". "Ganaré los procesos. No tengo ninguna duda. Tengo una vida tan bella, he hecho cosas tan apasionantes. Hay que pagar un precio, es este. Asumo mis responsabilidades y en el futuro ya verá, no quedará nada. Pero tomo esto con serenidad y con determinación", ha esgrimido.

Se autodefine como un "entusiasta". En Francia, Emmanuel Macron se ha encontrado con la oposición de la extrema derecha: "Si uno no quiere preocupaciones, que no se meta en política. Si no nos gustan las dificultades, no se puede ser Presidente de la República. Es difícil, pero realmente es algo emocionante. Un presidente es lo que hace. Yo no quise perder tiempo. He contado en mi libro que estaba en la cabeza del Presidente de la Republica. Mostrar que el poder no es algo frío, sino que es algo cálido que se puede ejercer el poder sin ser una máquina".

Sarkozy habla sobre figuras españolas

Nicolas Sarkozy ha tenido palabras para varias figuras de la política e instituciones españolas. Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que se ve reflejado en ella. De el rey emérito Juan Carlos I señala que es "un hombre que ha sido determinante en la historia de la España moderna". "Es el problema de la actualidad, se emiten juicios con los sentimientos de los últimos días. HA hecho mucho por su país, le admiro".

"Desde José María Aznar, me parece que en la escena europea España no juega el papel y no ocupa el lugar que su tamaño, historia y cultura le corresponden". "No voy a emitir juicio sobre la política interior española. Pero en la época de Aznar ninguna decisión en Europa se tomaba sin la opinión del presidente español. Ninguna", ha alegado. Sobre la presidencia de Nadia Calviño en el Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha remarcado que está "encantado de ver que un español ha tomado la dirección de una institución europea con la BEI".