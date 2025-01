Sale a la luz un vídeo del líder de Hamás, Yahya Sinwar, disfrazado de anciano y deambulando por Gaza antes de ser asesinado

Tres meses después de su muerte, ha salido a la luz un vídeo en el que Yahya Sinwar, líder de Hamás, aparece disfrazado de anciano y deambulando por las calles de Gaza. El objetivo de este disfraz era evitar que las fuerzas armadas israelíes lo reconocieran y lo capturaran o mataran. Las imágenes fueron reveladas en el documental What is Hidden is Greater de Al Jazeera.

En el material, se ve a Sinwar, quien en ese momento estaba siendo activamente buscado por el Ejército de Israel, utilizando un disfraz para intentar pasar desapercibido mientras caminaba por Gaza. Este video se ha vuelto viral tras la reciente retransmisión del documental.

La muerte de Sinwar

Hace apenas tres meses, Israel confirmó la muerte de Sinwar, uno de los máximos líderes de Hamás, en un ataque aéreo en Rafah, en el sur de Gaza. Su asesinato ocurrió en el mismo periodo en el que se cumplía un año de la masacre de Hamás, en la que murieron más de 1.200 israelíes. En ese momento, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que la muerte de Sinwar era "el comienzo del día después de Hamás", sugiriendo que esto podría ser el principio del fin para la organización terrorista.

Sinwar, de 61 años, había asumido el liderazgo de Hamás después de la muerte de Ismail Haniya en Teherán en julio de 2022. Nacido en un campo de refugiados en Jan Yunis, Sinwar se convirtió en una figura clave dentro de la organización, especialmente conocido por su postura radical y beligerante hacia Israel. Antes de su muerte, ya era considerado el número dos en la jerarquía de Hamás y uno de los principales objetivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

La historia de Yahya Sinwar

En 1988, Sinwar fue arrestado por Israel y pasó más de 20 años en prisión. Durante su encarcelamiento, se especializó en hebreo y estudió la cultura y la sociedad israelí. Según varios informes del Gobierno israelí, Sinwar fue descrito como "cruel, autoritario, influyente, astuto y manipulador". Además, se le reconocía una capacidad inusual para atraer multitudes y una gran habilidad para la resistencia, lo que lo convirtió en un líder excepcionalmente peligroso para las fuerzas israelíes.

A lo largo de su carrera, Sinwar fue una de las principales figuras en la creación y ejecución de ataques terroristas contra Israel, lo que lo convirtió en uno de los hombres más buscados del mundo. Su muerte no solo significó un golpe para Hamás, sino que también marcó un capítulo importante en la lucha entre la organización palestina y el Estado de Israel. La revelación de estas imágenes de Sinwar en su intento por evadir la captura ofrece una visión impactante y reveladora de un hombre que se convirtió en uno de los enemigos más temidos por Israel.

