Sale a la luz una nueva conversación de Liam Payne el día de su muerte: "Su decisión le va a perseguir el resto de su vida"

Liam Payne falleció el pasado 16 de octubre. Desde entonces la familia intenta recuperarse tras los hechos. Entre ellos Kate Cassidy, la novia de Liam Payne. Un amigo de la joven ha hablado con el 'New York Post' y ha explicado que todavía se recupera de la tragedia. Asimismo, ha explicado que se siente culpable por haber tomado la decisión de irse y haberle dejado solo. "Ella hizo lo que tenía que hacer en ese momento, porque nadie tenía ni idea de lo que iba a suceder. Pero ahora puedo decirte que, viéndola, su decisión le va a estar perseguir el resto de su vida", ha dicho.

"Se siente mal. Todos a su alrededor le decimos que no es su culpa, que no puedes estar cuidando a un hombre adulto. Pero es que ella aún no está en condiciones de escuchar estas cosas", ha añadido.

Hablaba con una de sus mejores amigas

El mismo día de su muerte Liam Payne estaba hablando con una de sus mejores amigas. Se trata de la exintegrante del grupo Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. El cantante y exmiembro de One Direction habló con ella antes de que se precipitará desde el balcón de la habitación del hotel.

Así lo ha adelantado el compositor Andrew Lloyd Webber, quien trabaja con Scherzinger en el musical de Broadway basado en la película 'El crepúsculo de los dioses', de título Sunset Blvd. El compositor habría hablado sobre la relación de la cantante con el fallecido

"Supongo que algo que no se ha dicho, y que creo que puedo decir, es que, por supuesto, ella estaba haciendo de consejera de Liam, de One Direction, el miércoles, cuando murió. Ella todavía le estaba enviando mensajes ese mismo día", ha dicho.

"Ella acababa de entrarse", explica. Según el músico, Scherzinger se enteró de la noticia de la muerte de Payne poco antes de subir al escenario para actuar. "El hecho de que hiciera el espectáculo es extraordinario. Con esto quiero decir que es una mujer increíble, maravillosa, y, sin duda, una de las mejores intérpretes con las que he trabajado", ha añadido.

Consumió numerosas drogas

El informe toxicológico preliminar ha determinado que el artista había consumido diferentes sustancias y drogas, entre ellas la cocaína rosa 'tusi', además de cocaína, benzodiazepina y crack. Así lo ha adelantado 'Daily Mail'.

Sin embargo, la autopsia ha determinado que no fue la causa de la muerte, sino que falleció por "politraumatismos" y "hemorragias internas y externas" fruto de la caída. En su habitación de hotel se encontraron varias drogas en importantes cantidades y una pipa de aluminio improvisada para ingerir diferentes sustancias.

El informe preliminar destaca que las lesiones en la cabeza fueron suficientes para provocarle la muerte, y que la causa de su tráfico final está relacionada con la gran altura de su caída.

Horas antes de su muerte, varios empleados del hotel alertaron a los servicios de emergencias al observar que uno de sus huéspedes, Payne, se encontraba "bajo los efectos del alcohol y las drogas". En uno de los testimonios recogidos, se mencionó que un empleado del hotel pudo haberle vendido las sustancias que consumió antes de su muerte.

