Sale a la luz la misteriosa carta enviada por el acusado de la desaparición de Madeleine McCann desde la cárcel

Nuevas informaciones en el caso Madeleine McCann. Esta vez, no ofrecen pistas sobre el rastreo de la pequeña desaparecida en la localidad lusa de Praia da Luz pero sí datos sobre el principal protagonista que se encuentra en el punto de mira desde el principio de la investigación, Christian Brückner. Este alemán de 45 años tiene un largo historial criminal, razón por la que se encuentra actualmente en prisión en su país.

Desde la cárcel de Kiel, ubicada al norte de Alemania, el sospechoso de haber asesinado a la Madeleine en 2007 ofrece datos tras la investigación que desplegada por la policía lusa para continuar con el operativo de búsqueda en el embalse de Arado, localizado a 50 kilómetros del lugar en el que se perdió la pista de la pequeña.

¿Qué dice la carta?

En este documento, Brückner reafirma su total desvinculación con la desaparición de Madeleine, pues no asegura no haberse alojado en Praia da Luz desde el año 2006, justo un año antes de perderse el paradero de la pequeña. Por otro lado, continúa su defensa enfrentándose a los equipos de investigación, pues según el no tienen ninguna prueba científica que pueda demostrar lo contrario de sus argumentos.

"Dejé la propiedad el pasado 8 de mayo de 2006 y nunca volví", afirma el sospechoso en referencia a sus estancias sobre el Algarve portugués, área en la que vivió regularmente desde 1995 y en donde violó a una menor alemana y una mujer irlandesa. También, sus abusos a otra niña de Alemania y a otra portuguesa previo la desaparición de Madelein hacen que Brückner sea considerado por los investigadores del caso como el principal culpable de los hechos.

Francisco Marco, un detective privado que ha estudiado la desaparición de McCann desde el principio, asegura que "la policía alemana dirigida por la fiscalía alemana debe tener algún tipo de pista, ya sea de algún chivatazo de alguna persona que esté en prisión con este señor o cualquier otra pista o que este señor ya haya dicho de una vez que ocurrió", por lo que desestima la defensa del criminal alemán.

Sus únicos argumentos son claros: no estuvo en el Algarve portugués cuando desaparece Madeleine, pero les desea a los investigadores "éxitos para sus estudios".

Concluido el operativo de búsqueda en el Algarve

Tras tres días de intensas búsquedas sobre el embalse de Arade, al sur de Portugal, los intentos del operativo de búsqueda para detectar nuevos rastros sobre el paradero de Madeleine en la zona se han dado por terminados.

Durante la tarde de este jueves se han dado por concluidos los medios desplegados según imágenes captadas por los locales a las que ha tenido acceso la agencia de noticias 'EFE'. La jornada ha durado más de lo que habían previsto los efectivos lusos y ha terminado sin ningún dato significativo para el caso. Por ahora, no se prevé que la Policía portuguesa emita un comunicado oficial por los nulos resultados de la búsqueda, que comenzó con la pista de un informador trasladada por las autoridades alemanas.