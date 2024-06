Rusia podría haber desplegado una peligrosa nueva arma en Ucrania que inquieta a los expertos

Una serie de imágenes que muestran una extraña hilera de 16 objetos esféricos o semiesféricos en un campo de Ucrania han comenzado a circular por internet, provocando todo tipo de teorías sobre su origen y propósito.

Las imágenes aéreas, inicialmente compartidas por el soldado ucraniano Serhii Beskrestnov en su canal de Telegram el pasado viernes, revelan las 16 estructuras alineadas. Otra imagen muestra ocho esferas más apiladas en la parte trasera de un camión. Cerca de las esferas se puede ver algo que parece ser una red de camuflaje o una lona, junto con una zona despejada. Las imágenes parecen haber sido capturadas por un dron o satélite, y no se conoce el momento y lugar exactos de la toma, más allá de que se trata de un campo en Ucrania.

Beskrestnov, un militar ucraniano con experiencia en tecnología de radio y otros equipos electrónicos militares, expresó su asombro en Telegram: "Pensé que ya conocía todas las soluciones tecnológicas del enemigo", escribió, "y aquí estoy, desconcertado ante un conjunto de semiesferas desplegadas en fila".

En redes sociales se ha sugerido que las estructuras podrían ser antenas esféricas inflables o cubiertas de antena, similares a las producidas por GATR Technologies en Estados Unidos. Sin embargo, Beskrestnov desestimó esta idea, señalando que las estructuras parecen ser semiesféricas, rígidas y apilables, en lugar de esféricas e inflables como las de GATR.

¿Una posible guerra electrónica?

Para el experto ucraniano, lo que muestran las imágenes no tiene relación con la plataforma 1B75 Penicillin, un sistema de contrabatería ruso que utiliza sensores acústicos e imágenes térmicas para detectar amenazas y geolocalizarlas, ni con los sistemas de guerra electrónica rusos conocidos. Pese a ello, el medio militar 'The Warzone' no descarta que las estructuras puedan formar parte de un sistema de guerra electrónica, telecomunicaciones o sensores de algún tipo. Otra posibilidad es que se trate de fortificaciones de campo, obstáculos o que tengan otro propósito militar.

El terreno mostrado en las imágenes parece estar bien cuidado y no muestra los estragos de la guerra que se observan en muchas partes de Ucrania. Tampoco se ven marcas de neumáticos que se puedan asociar con el desplazamiento de camiones militares pesados, lo que sugiere que estas estructuras podrían no tener un carácter militar y formar parte de una instalación agrícola. Sin más información disponible, no es posible determinar con certeza qué son o para qué sirven estas misteriosas esferas.

El enigma de esta hilera de esferas en Ucrania ha capturado la atención tanto de expertos como de usuarios en las redes sociales, quienes continúan especulando sobre su función y origen. A medida que la guerra en Ucrania sigue desarrollándose, la aparición de estas estructuras plantea más preguntas que respuestas, y el misterio en torno a ellas sigue sin resolverse.

Las imágenes compartidas por Beskrestnov. Los comentarios varían desde teorías sobre antenas de comunicación hasta ideas más mundanas sobre instalaciones agrícolas. Sin embargo, la verdadera naturaleza de estas esferas sigue siendo un misterio.

La aparición de esta hilera de esferas en un campo de Ucrania sigue siendo un enigma, alimentando la curiosidad y la especulación en medio de un conflicto en curso. Sin información adicional, la verdadera función y origen de estas estructuras permanecen desconocidos, dejando abierta la posibilidad de nuevas revelaciones en el futuro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com