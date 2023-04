Un robot se 'desmaya' tras 20 horas de intenso trabajo

Los robots, la inteligencia artificial y los avances tecnológicos siguen sorprendiendo, especialmente después del lanzamiento de ChatGPT y de Bard, de Google, que aprendió un idioma por su cuenta.

Muchos de estos robots están creados para facilitar el trabajo de las personas, realizar esfuerzos... Sin embargo, parece que también 'se cansan' si las jornadas laborales son intensas.

El robot Digit, de la empresa Agility Robotics, colapsó y cayó al suelo en una exhibición tecnológica tras 20 horas de trabajo ininterrumpidas. En el vídeo se muestra como este humanoide trabaja sin descanso y llegado un momento, se para y se cae al suelo

"Con una tasa de éxito del 99 % durante unas 20 horas de demostraciones en vivo, Digit sufrió un par de caídas en ProMat. No tenemos pruebas, pero creemos que nuestro equipo de ventas lo orquestó para que pudieran hablar sobre las extremidades de cambio rápido y la durabilidad de Digits", recoge el tuit de la empresa.

El robot Digit está diseñado para trabajar con humanos. Además, puede levantar y mover contenedores de plástico en un almacén, según 'Axios'. "Levantará cualquier cosa que una persona maneje", aseguró el director ejecutivo de la empresa, Damion Shelton, a Axios.

Otros humanoides

Hace más de un año presentaba a Obi, un robot capaz de alimentar a los pacientes que no pueden comer solos: "Hola me llamo Obi y soy un robot que te da de comer", expresaba el propio humanoide en su presentación en Barcelona. Se creó con el objetivo de ayudar a las personas mayores, especialmente, a los pacientes que no pueden alimentarse por sí solos.

El multimillonario Elon Musk, prometió también que su robot llegará para "revolucionar" la industria. Elon Musk prometía lanzar al mercado un robot humanoide que será un 'boom' tecnológico.

Se prevé que el mercado de los humanoides crezca y que para 2035 la industria se parezca en tamaño al mercado mundial de automóviles eléctricos.