Retiran los cargos contra Alec Baldwin por disparar a la directora de fotografía durante un rodaje

Mientras se rodaba la película de 'Rust' el pasado mes de octubre en Nuevo México, un error fortuito acabó con la vida de la directora de fotografía, Halyna Hutchins. El actor Alec Baldwin disparó contra ella con un arma de fogueo, que, por motivos desconocidos, estaba cargada. Este suceso derivó en la acusación tanto de Baldwin como de la armera, Hannah Gutierrez Reed.

Le acusaron de homicidio involuntario, sin embargo, los abogados del actor han confirmado que se le retiran todos los cargos contra él: "Estamos complacidos con la decisión de desestimar el caso contra Alec Baldwin y alentamos a una investigación adecuada sobre los hechos y circunstancias de este trágico accidente", expresaban los abogados Luke Nikas y Alex Spiro, según recoge la cadena de noticias 'NBC'.

A finales de febrero Baldwin se declaró 'no culpable' de los cargos que se le imputaban y niega tener responsabilidad en la tragedia. La encargada del protocolo de seguridad, Hannah Gutierrez-Reed, explicó que comprobó que los cartuchos con los que había cargado el arma eran de fogueo.

Fue puesto en libertad, pero con una serie de condiciones: no tener ningún arma, no beber alcohol y no hablar con testigos del tiroteo, recoge 'Europa Press'.

La grabación de la película continúa, por tanto, Baldwin podrá tener contacto con testigos del tiroteo exclusivamente hasta que termine su trabajo, pero si hablan de lo que sucedió, tendrá que se delante de los abogados.

Baldwin fue acusado de homicidio impruente

El actor estadounidense se declaraba 'no culpable' de los cargos de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía durante el rodaje de una película. La Fiscalía del estado de Nuevo México presentó en enero dos cargos de homicidio involuntario contra el intérprete por la muerte de la directora de fotografía.

Además, un fiscal estadounidense formalizaba los cargos contra él y contra la armera: "Hoy hemos dado otro paso importante para asegurar la justicia para Halyna Hutchins", apuntaba el fiscal. La mujer falleció por las graves heridas derivadas del disparo durante su traslado en helicóptero a un hospital de Albuquerque.