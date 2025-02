Relacionan a Shakira con la muerte de 100 gatos tras un concierto en Colombia

La cantante colombiana Shakira se ha visto envuelta en una controversia tras su reciente concierto en Barranquilla, Colombia. La Plataforma Alto, organización dedicada a la protección animal, ha denunciado que más de 100 gatos habrían muerto o desaparecido en la zona próxima al Estadio Metropolitano, en el que tuvo lugar el espectáculo, tras una fumigación realizada antes de los conciertos de la artista los días 20 y 21 de febrero.

La situación ha generado indignación entre diversos grupos activistas y usuarios de redes sociales, los cuales han señalado que la supuesta aplicación de pesticidas en la zona pudo haber sido letal para los felinos callejeros que habitaban el área. Aunque Shakira no ha sido señalada como responsable directa de estos hechos, su nombre ha sido vinculado a la controversia debido a que el concierto habría sido el motivo de la fumigación denunciada por la Plataforma Alto.

Según la denuncia de la Plataforma Alto, la fumigación en los alrededores del Estadio Metropolitano se llevó a cabo unos días antes de los conciertos de Shakira. La organización afirma haber advertido a las autoridades sobre los riesgos que esta acción podría representar para los animales en situación de calle que frecuentaban la zona. No obstante, aseguran que no se tomaron medidas preventivas para evitar afectaciones en la fauna local.

En los días posteriores a los conciertos, comenzaron a circular en redes sociales imágenes y testimonios que evidenciaban una reducción significativa en la población de gatos en el área. De acuerdo con los activistas, la cantidad de felinos pasó de más de 100 a menos de 20, levantando sospechas sobre la posible relación entre la fumigación y la desaparición de los animales. Adicionalmente, varios usuarios compartieron fotografías en las que se observaban cuerpos de gatos dentro de bolsas.

Reacciones y exigencias a Shakira

Ante lo ocurrido, diversos sectores han pedido a Shakira que se pronuncie y utilice su influencia para impulsar políticas de protección animal en Colombia. Activistas y defensores de los derechos de los animales han pedido que la de apoyo a campañas de esterilización y adopción, además de promover un trato más humanitario hacia los animales en situación de calle. A pesar de que la cantante no tiene un vínculo directo con la organización del operativo de fumigación, los grupos animalistas consideran que su pronunciamiento podría generar conciencia y ayudar a evitar futuros episodios de maltrato animal.

Fue hospitalizada días antes

La cantante Shakira fue hospitalizada unos días antes del concierto en Barranquilla tras sufrir un dolor abdominal. A consecuencia de ello, tuvo que suspender el primer concierto que iba a ofrecer por la noche en el Estadio Nacional. "Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento", comunicó la artista en su cuenta en la red social 'X'. Explicaba que los médicos que le atienden le comunicaron que no se encontraba "en condiciones de presentar un concierto esta noche". "Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano", añadió.

