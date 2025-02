Shakira, hospitalizada de urgencia en Lima

La cantante Shakira fue hospitalizada este domingo en Lima tras sufrir un dolor abdominal. A consecuencia de ello, tuvo que suspender el primer concierto que iba a ofrecer por la noche en el Estadio Nacional. "Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento", comunicó la artista en su cuenta en la red social 'X'. Explicaba que los médicos que le atienden le comunicaron que no se encontraba "en condiciones de presentar un concierto esta noche". "Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano", añadió.

Shakira llegó el pasado viernes a Lima. Manifestó su expectativa de encontrarse mejor este lunes con el fin dar su segundo concierto programado en el Estadio Nacional, a la vez que remarcó que su plan es llevar a acabo el show pendiente "en cuanto sea posible". "Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles", dijo antes de agradecer por su "comprensión" a sus fans peruanos, que han agotado las entradas para sus dos actuaciones.

Medios locales han informado de que Shakira fue ingresada durante la madrugada del domingo en la clínica de Lima tras presentar un aparente cuadro de gastritis y que es probable que deje el centro médico en las próximas horas.

Decenas de seguidores en las inmediaciones de la cínica

Desde que se conoció la noticia, se ha podido ver a decenas de seguidores peruanos de la cantante colombiana a las afueras de la clínica de Lima donde fue ingresada tras sufrir ese dolor abdominal con el fin de desearle una pronta recuperación.

Una de sus seguidoras peruanas, identificada como Yesenia, dijo a EFE que está "con pena de lo que le ha pasado a Shakira", pero llegó hasta las afueras de la clínica, en el distrito limeño de Miraflores, para desearle lo mejor. "Soy fanática, pero no hay que perder las esperanzas de que se recupere pronto", explicaba.

Otras de sus seguidores, identificadas como Grisly y Gianella, señalaron que la colombiana es su cantante favorita, a la vez que destacaron la "pasión y símbolo de amor en cada canción" que interpreta. "Es una penita que se cancelara el concierto, pero ahí vamos a estar siempre para apoyarla", señalaron antes de manifestar que, como la mayoría de los seguidores que llegaron a los exteriores de la clínica, también se aprestaban a ir al Estadio Nacional cuando se enteraron de que la cantante había suspendido su actuación de este domingo.

