Reino Unido anuncia que los españoles podrán viajar al país sin hacer cuarentena a partir del 10 de julio

Reino Unido ha informado de que España forma parte de los destinos con riesgo reducido para la salud pública con los que eliminará la cuarentena a partir del próximo 10 de julio. Los viajeros de Francia, Alemania e Italia también quedarán exentos.

Inglaterra, en colaboración con organizaciones de turismo de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, ha lanzado este viernes su Sello de Calidad Turística para transmitir confianza a los viajeros de cara a la reapertura del turismo en el país.

Se trata del sello 'We're Good To Go' ('Estamos Preparados') que supone que los diferentes negocios de la industria turística británica ya pueden demostrar que se están adhiriendo a las recomendaciones de sus respectivos gobiernos y autoridades sanitarias frente al coronavirus.

El programa es gratuito y acoge a toda la industria turística británica, más de 13.000 negocios se han unido desde su lanzamiento el pasado 24 de junio. "Nos gustaría trasladar un mensaje de confianza para el consumidor para que pueda disfrutar de unas maravillosas vacaciones británicas este verano y saber que pueden hacerlo de manera segura", ha informado el ministro de turismo Nigel Huddleston.

Para conseguir el sello, las empresas tendrán que completar una autoevaluación a través de la plataforma online. Es una lista de verificación que confirma que se han implementado los procesos necesarios antes de recibir la certificación We're Good To Go para exhibir en sus instalaciones y en sus plataformas online.

Las empresas en todo el Reino Unido se evalúan de acuerdo con sus respectivas recomendaciones nacionales, incluidos los protocolos de distanciamiento social y limpieza que deben implementarse.