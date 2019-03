Reino Unido analizará las cajas negras del avión derribado en Ucrania

Las cajas negras del avión de la aerolínea Malaysian Airlines siniestrado en el este de Ucrania serán analizadas por un equipo británico especializado en accidentes aéreos en la ciudad de Farnborough (sureste de Inglaterra), indicó hoy el primer ministro británico, David Cameron.

"Hemos accedido a la petición de Holanda para que investigadores de accidentes aéreos de Farnborough recuperen la información de las cajas negras del vuelo MH17 para su análisis internacional", anunció el jefe del Ejecutivo británico en un mensaje en su cuenta de Twitter.

