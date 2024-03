La reina Camila bromea al recibir su muñeca Barbie: "Me han quitado 50 años de encima"

La familia real británica no pasa sus momentos más tranquilos de los últimos tiempos. Sin embargo, la reina Camila ha protagonizado una escena divertida alejada de las polémicas que envuelven a los Windsor. La esposa de Carlos II ha recibido su propia muñeca Barbie y no ha dudado en bromear: "Me han quitado 50 años de encima".

El icónico juguete fue el regalo con el que concluyó el festival de la Fundación Women of the World (Mujeres del mundo) en una recepción en el Palacio de Buckingham. A sus 76 años, Camila es la presidenta de esta organización que trabaja por la igualdad de géneros. La muñeca estaba realizada a imagen y semejanza de la reina de Inglaterra: pelo rubio con mismo peinado, vestido azul y una capa corta de color negro. Es el look que eligió en las fotos previas a la coronación de Carlos III hace menos de un año.

El evento, enmarcado en las celebraciones del Día de la Mujer, contó con la presencia de la reina belga Mathlide y Helen Mirren. La actriz británico-estadunidense es la narradora de la película 'Barbie' y además también estaba muy vinculada a la Casa Real porque ganó el Oscar a mejor actriz en 2007 por su papel como la reina Isabel II. Mirren también recibió su propia Barbie hace unos días.

Tras recibir el regalo, la reina Camila confesó: "Todos deberíamos tener nuestra propia muñeca Barbie".

Momento convulso para la corona

Todo esto ocurre en uno de los momentos más convulsos de la familia real británica. Un oasis entre tantos acontecimientos que mantienen todos los ojos puestos en Buckingham. La última polémica, hace tan solo unos días, la protagonizó Kate Middleton al publicar una foto con sus tres hijos que estaba editada,como ella misma reconoció poco después. La princesa de Gales reconoció esos retoques, que serían en torno a 17, por su afición a la fotografía, pero la Casa Real británica se ha negado a difundir la imagen original. Lejos de calmar las aguas, se dispararon los rumores sobre su estado de salud puesto que poco más se ha sabido después de su operación abdominal a mediados de enero.

Semanas antes de esta polémica, la reina Camila decidió cogerse unas vacaciones. Se vio obligada a asumir las labores de representación de la Casa Real después del anuncio del cáncer del rey Carlos III y a principios de marzo decidió tomarse unos días libres.