Se reencuentra con el policía que le salvó la vida hace 20 años y le agradece su heroico acto entre lágrimas

Chris Jones dice que no estaría vivo si no fuera por un hombre que sólo conocía como Oficial Poole. Jones, ahora con 24 años, recuerda el trágico día en el que casi pierde la vida hace hace 19 años cuando casi muere ahogado en la piscina de un apartamento donde pasaba las vacaciones.

"Él consiguió que respirara otra vez, mi corazón empezó a funcionar" Jones describe con CBS News. Varios residentes lo sacaron del agua, pero no fue hasta el oficial de policía James Poole llegó que se le dio la RCP. El oficial lo trajo literalmente de vuelta a la vida.

Jones afirma que recuerda el trágico día a diario, en concreto las palabras de su madre le dijo cuando se despertó en el hospital. "El Oficial Poole te ha rescatado", le dijo. "Él es la razón de que estés aquí".

La familia intentó ponerse en contacto con el oficial para darle las gracias, pero no lo consiguieron. Pasaron los años, pero Jones no olvidó el nombre del oficial. "Él es mi ángel de la guarda aquí en este planeta", dijo entre lágrimas Jones. "Sin él, yo no estaría aquí."

Pero un día, Jones vió una foto del policía en la página de Facebook de la División de Policía de Columbus, "han pasado muchos años", dijo Jones. "Pensé que tal vez se hubiera jubilado", pero fectivamente, se encontró con la persona correcta.

Tas esta fantástica noticias, un oficial que se encargaba de llevar la cuenta de Facebook del departamento de policía, ayudó a organizar una reunión sorpresa entre el héroe y el joven rescatado.

Jones dijo que se sentía tan ansioso antes de la reunión, que parecía "un niño pequeño en Navidad." Finalmente, el joven entró en la habitación donde se encontraba el policía y le dijo: "Poole. ¿Me recuerdas?"

Pero Poole miró hacia el joven y no lo reconoció.

Aqune tan pronto como Jones empezó a explicarle. El policía inmediatamente le dio un gran abrazo y el joven rompió a llorar entre agradecimientos.

El humilde agente Poole, miró al joven y sonrió. "Sólo estaba haciendo mi trabajo".