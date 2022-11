La reacción del padre del autor del tiroteo en Colorado: "Al menos no es gay"

Continua la polémica sobre el tiroteo en un club LGTB en Colorado Springs. El pasado domingo murieron 5 personas y otras 25 resultaron heridas a raíz que un joven de 22 años, Anderson Lee Aldrich, irrumpiera en el bar con un rifle. Fue neutralizado por dos clientes y luego arrestado por la policía. Los agentes contactaron con el padre para explicarle que su hijo estaba detenido por estos hechos ocurridos.

La reacción del padre ha sido sorprendente. Aaron Brink, de 48 años, ha explicado cómo actuó en esos momentos: “Me empezaron a contar el incidente, un tiroteo... Y luego me entero que es un bar gay. Me asusté. 'Mierda, ¿es gay?' Después supe lo que pasaba y, ¡uf… al menos no es gay! Soy un republicano conservador”. Estas declaraciones han sido grabadas por un programa de la televisión estadounidense, CBS 8.

Las redes se han incendiado y la polémica está servida. Las palabras del padre han dejado muy sorprendidos y en silencio a los cámaras de CBS 8. El padre, para justificarse, ha recalcado que es republicano conservador y mormón, es decir, que por su ideología y su religión no era posible que su hijo perteneciera a la comunidad LGTB. "Sabes que los mormones no son gay. No nos gustan los gays. No hay gays en la iglesia mormona. No nos gustan los gays", ha añadido.

Lo elogié por su comportamiento

Además, también ha confesado que fue él quien enseñó a pelear a su hijo porque de joven fue boxeador. "Lo elogié por su comportamiento violento desde muy temprano. Le dije que funciona... Obtendrás resultados inmediatos".

Unas palabras que han enfadado a la gente, calificándolo de homófobo y asesino. Las declaraciones han sido tan potentes que han tenido más de 35.000 'retweets' y más de 135.000 'likes' en la cuenta de Twitter de la televisión estadounidense.

Finalmente, después de las palabras emitidas, el padre se ha disculpado con las víctimas.