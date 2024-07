Prueba fallida para Biden: confunde a Zelenski con Putin

Los ojos de todo el mundo miraban este pasado jueves a la nueva comparecencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Una comparecencia que venía precedida por el primer debate presidencial, donde se generaron aún más dudas sobre el estado de salud del presidente estadounidense y, sobre todo, por las peticiones de representantes de su partido que le piden que reconsidere su candidatura y sus opciones frente a Donald Trump.

Esta semana se ha llevado a cabo una cumbre de la OTAN en Washington. Algo que los demócratas tenían pensado usar a modo de escaparate, ante la atenta mirada de los 32 países miembro, para contrarrestar las críticas a Biden. Una nueva oportunidad de recuperar la confianza de su partido y de sus votantes. Sin embargo, esto no ha salido como esperaban.

"Y ahora quiero entregarle el micrófono al presidente de Ucrania que tiene tanto coraje como determinación, damas y caballeros, el presidente Putin": así confundía el presidente estadounidense a Zelenski con el presidente de Rusia, Putin. El presidente ucraniano, se encontraba justo al lado.

Sin embargo, la última palabra de Joe Biden sigue siendo que no se retira pero esta vez ha mostrado menos rotundidad que en otra. En el partido demócrata hay inquietud y reservas serias entre importantes líderes como el del Congreso, senadores y el propio Barack Obama; y se añade esta última confusión (aunque después Biden se mostrara sólido en rueda de prensa), la cual es un error que sin duda afectará a la candidatura del demócrata.

El actual presidente quiso salir del problema rápidamente y conforme cometió el error, dijo: "¿Presidente Putin? Vas a vencer al presidente Putin, presidente Zelenski". Tras el lapsus, ambos líderes bromean y Biden asegura: "Estoy tan concentrado en vencer a Putin...", y Zelenski le responde: "Soy mejor", con una sentencia de Biden alegando "eres mucho mejor".

No fue el único error que el presidente tuvo durante la comparecencia, sino que también confundió a la vicepresidenta Kamala Harris con Trump: "Mira, no habría elegido a la vicepresidenta Trump como vicepresidenta si no estuviera calificada para ser presidenta. Así que hay que empezar por ahí", dijo Biden al responder a una pregunta de Reuters sobre su confianza en Harris.

Otros representantes importantes salieron en defensa del presidente estadounidense, como Emmanuel Macron, que señaló que "todos cometemos errores a veces". "A mi me ha pasado, probablemente me pasará mañana. Les pido la misma indulgencia. Es el tipo de indulgencia que se necesita entre personas amables".

Prueba de fuego no superada

Ante las recientes críticas de sus propios miembros de partido, Biden tenía esta comparecencia de la OTAN como una prueba de fuego que tenía que pasar sí o sí. Las críticas vienen cada vez de personas más determinantes en el partido demócrata, como por ejemplo el senador demócrata Peter Welch, que le reclama que le dé la oportunidad de presentarse a otros candidatos: "Nos salvó de Donald Trump una vez y quiere hacerlo de nuevo", escribe Welch. "Pero necesita reevaluar si es el mejor candidato para hacerlo y en mi opinión, no lo es".

Hasta personalidades fuera de la política, como George Clooney a través de 'The New York Times', ha alegado que ama a Joe Biden pero que es necesario un nuevo cadidato.

Pacto con Ucrania

Antes del error que ha marcado esta comparecencia tan esperada, Biden anunció que hará una reunión de los países de la OTAN para apoyar a Ucrania. "Estamos construyendo un puente hacia la OTAN para Ucrania, una vía que conduzca a su posible ingreso, mientras sigue llevando a cabo importantes reformas internas. Este pacto, que está aquí en el escenario, es una pieza central de ese puente. Lo que le ocurra a Ucrania es importante. Importa a toda Europa. Importa a la OTAN. Francamente, importa a todo el mundo", afirmó.

