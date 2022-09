Rusia corta el suministro eléctrico a Ucrania desde la central nuclear de Zaporiyia

Al igual que la justificación de avería que ha empleado Rusia para cortar el suministro a través del gasoducto Nord Stream, que conecta al país con Alemania, los prorrsos de Energodar han anunciado este sábado la suspensión del suministro desde la central nuclear de Zaporiyia a la red ucraniana por supuestas "dificultades técnicas". Es importante contextualizar que esta central aportaba hasta la fecha un quinto del consumo eléctrico de Ucrania, lo que deja en una posición muy vulnerable al país.

No obstante, desde la administración cívico-militar prorrusa insisten en su canal de Telegram que la decisión se ha tomado atendiendo a razones únicamente de seguridad: "Los especialistas han informado de que debido a las características técnicas varía la electricidad generada por los reactores". De hecho, acusan a "bombardeos ucranianos" de dichos daños y no especifican hasta cuándo se va a producir la desconexión, que ha sido confirmada posteriormente por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), a pesar de que los reactores 5 y 6 de la central continúan funcionando con normalidad y se generan unos 900 o 1.000 megavatios, no habiéndose registrado tampoco problemas de radiación.

Una noticia esperada

Los cruces de acusaciones sobre la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, no han cesado desde el inicio de la guerra tras la invasión militar de Ucrania, sin bien es cierto que nunca se había llegado a realizar su desconexión total. Sin embargo, el ambiente en las últimas horas había empeorado y desde Rusia habían denunciado ya en los primeros momentos del día que se había producido a las 20:00 horas GMT del viernes un intento de asalto a la central por parte de fuerzas ucranianas. Según esta denuncia que recoge la agencia Interfax, que no ha podido ser verificada, habrían muerto 47 pertenecientes al grupo de asalto anfibio, incluidos diez "mercenarios extranjeros", y 23 personas habrían resultado heridas de las 250 que habrían participado en el ataque.

En cualquier caso, los recursos energéticos están tomando un papel cada más importante en el desarrollo de la contienda. Además de asfixiar a Ucrania cortando un quinto de suministro que necesita, desde la administración de Vladímir Putin también se ha cortado el gas que se enviaba hasta Alemania y las razones técnicas esgrimidas tienen poca validez cuando los propios técnicos de Nord Stream han afirmado que se podría haber seguido operando y que la avería era reparable. De este modo, y con el invierno a las puertas de Europa, la estrategia rusa cada vez parece ser cada vez más nítida.