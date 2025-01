¿Qué ocurrió realmente en el accidente de avión en Corea del Sur?

Menudo final de 2024 y comienzo de 2025. A dos días de finalizar el año un avión de la aerolínea Jeju Air se estrelló contra un muro de protección en el Aeropuerto Internacional de Muan, Corea del Sur, dejando 179 muertos y en las primeras horas de la mañana este 1 de enero un tren de cercanías arrolló a una persona en la estación madrileña de Sol.

Lo cierto es que nada tiene que ver un suceso con el otro, ya que en el caso ferroviario las primeras hipótesis, sin estar nada confirmado apuntan a un posible suicidio, mientras que en el accidente aéreo hay un abanico de posibilidades que explorar y que analizar antes de afirmar o no si es seguro volar.

Faltaban pocos minutos para las 09:00 horas, hora local en Corea del Sur, (23:54 GMT), cuando tráfico aéreo autoriza el aterrizaje. Minutos después lanzó un aviso, "mayday, mayday, mayday", para informar de que el avión había chocado con un pájaro y que tenía que dar la vuelta. Poco después pidió permiso para un nuevo aterrizaje, le fue concedido y sobre las 09:02 tocó tierra. En el vídeo que se ha difundido se ve cómo aterriza sin sacar las ruedas ni ningún otro tren de aterrizaje, fue deslizándose por la pista, pero acabó saliendo de ella estrellándose contra un muro de hormigón y estallando en llamas.

El mensaje que se ha filtrado de un pasajero a un familiar, en el que le cuenta que no pueden aterrizar porque un pájaro se ha metido en el ala, apoya esta versión, pero ¿puede un pájaro provocar un accidente? La policía surcoreana ha prohibido salir del país al consejero delegado de Jeju Air, Kim E-bae y a otro ejecutivo de la aerolínea de bajo coste. Se cree que las autoridades consideran al consejero delegado como un testigo clave ante la posibilidad de que la compañía cometiera una negligencia en el mantenimiento de sus aviones que pudo afectar a la seguridad del vuelo. El anuncio llegó después del registro la sede de Jeju Air en Seúl y el aeropuerto de Muan.

¿Puede un pájaro provocar este accidente?

Tardarán meses hasta que se conozca qué ocurrió y cuál fue la causa de este fatídico accidente. Las cajas negras han sido recuperadas aunque la agencia de noticias Yonhap informó de que la primera estaba dañada. En ellas se recopilan muchos datos del avión y también las conversaciones de cabina. Las autoridades no han confirmado que el choque con aves sea la causa, de hecho algunas voces como Geoffrey Thomas, experto en aviación y editor de Airline News, compartía con la BBC: "Un choque con aves no es inusual. Los problemas con el tren de aterrizaje no son inusuales. Los choques con aves ocurren con mucha más frecuencia, pero normalmente no causan por sí solos la pérdida de un avión".

Por si esto fuese poco, horas después de este trágico accidente, otro Boeing 737-800 de Jeju Air tuvo un problema con su tren de aterrizaje, aunque en esta ocasión todo fue una avería temporal.

Seguramente todos recordamos el amerizaje en el río Hudson de Nueva York en 2009, en el que la pericia del piloto consiguió dejar sanos y salvos a los pasajeros en tierra tras chocar con una bandada de gansos. En 1995, en Alaska, un Sentry de la Fuerza Armada se estrelló tras absorber gansos en los dos motores. En esa ocasión murieron 24 tripulantes. 35 personas murieron en 1988 cuando un Boeing 737 perdió potencia en ambos motores tras impactar con palomas desencadenando un aterrizaje de emergencia fallido. Y en Boston, en 1960, un avión de Eastern Airlines chocó contra estorninos poco después del despegue, dejando 62 muertos.

¿Es seguro volar?

Empezamos nuestra análisis por la estadística que señala que viajar en avión tiene la tasa de mortalidad más baja de todos los medios de transporte. Según los datos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) en 2023 se registraron 30 accidentes, lo que supone un riesgo de uno cada 1,26 millones de vuelos. Anthony Brickhouse, profesor de Seguridad Aérea de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle de Nueva Jersey, afirmó en una entrevista con CNN que en algunas partes del mundo se está "menos seguro en una escalera mecánica que volando en un avión".

Arnold Barnett es coautor de un estudio reciente que concluye que entre 2018 y 2022, el riesgo mundial de muerte por abordaje era de una entre 13,7 millones. Es decir, si vas a un aeropuerto cualquiera y eliges un vuelo al azar, la probabilidad de que tengas un accidente es, más o menos, de una entre 14 millones.

Bien es cierto que 2024 no va a ayudar a reforzar los datos estadísticos,15 accidentes aéreos frente a 11 en 2023 de aeronaves comerciales (pasaje y carga) con 330 fallecidos (126 en 2023). En este período sobresalen 3 incidentes en el campo de la aviación que cierran un año poco halagüeño para este sector. Además del de Corea del Sur, se incluyen en estos tres incidentes la caída de la nave de Azerbaiyán Airlines, que, habría sido alcanzada por un misil que explotó cerca, y que suma 38 víctimas al recuento total. También lo ocurrido en un vuelo de Air Canada Express que no registró muertos, pero empaña la buena fama.

Y a todo esto se suma que la seguridad que haya demostrado el avión hasta ahora no necesariamente es garantía de futuro.

Por eso, después de cada incidente que ocurre en el cielo, quien más quien menos se plantea la misma pregunta, ¿es seguro? El barco, pese a que en el imaginario colectivo de todos sigue el hundimiento del Titanic, ocupa el segundo puesto. El crucero y el ferry siguen destacando por seguridad, y la mayor parte de estas tragedias se dan con naves recreativas. En este punto hay que hacer un parón, ya que según el balance que el colectivo Caminando Fronteras publicó el pasado 26 de diciembre, 2024 se ha cobrado 10.457 vidas en su intento de llegar a las costas españolas, una media de 30 muertes al día. El transporte ferroviario se coloca como el tercero más seguro. A fecha 17 de diciembre, durante este 2024 se han registrado 1.107 fallecidos en las carreteras españolas, un 1% más que en el mismo período de un año antes, según los datos publicados por la DGT.

La mala prensa de los Boeing

Volvamos a empezar el año que acabamos de despedir. El pasado 5 de enero, un Boeing 737 MAX 9 tuvo que realizar un aterrizaje forzoso tras desprenderse un panel, al que al parecer le faltaban cuatro pernos.

Una foto de los investigadores de la National Transportation Safety Board mostró que al tapón de la puerta le faltaban pernos de retención en al menos tres lugares. Según su informe preliminar, los agujeros donde se habrían instalado los pernos de retención no mostraban "ninguna evidencia de daños por contacto fuerte", lo que hace pensar que esos pernos no estaban en el momento en el que el panel se abrió en el avión de Alaska Airlines poco después de despegar.

En su informe preliminar se aclara que tanto Alaska Airlines como Spirit Aerosystems estaban trabajando en el mantenimiento de estas piezas, pero tienen que seguir las entrevistas para determinar de quién es la responsabilidad. Desde este incidente, el fabricante de aeronaves se encuentra en "el punto de mira" del sector.

La polémica se incrementó cuando Boeing pagó 160 millones de dólares, decisión que no gustó a las familias.

Expuesto todo esto, también hay que tener en cuenta la gestión realizada en tierra, ya que ¿estaban los bomberos prevenidos para poder evitar el incendio? ¿Por qué había un muro de hormigón al final de la pista? Como ya hemos dicho, pasarán semanas y meses hasta que se conozcan todos los entresijos. Un equipo de investigadores estadounidenses, incluidos representantes del fabricante de aeronaves Boeing, han viajado a la zona cero para averiguar lo ocurrido.

De las 181 personas que iban a bordo del Boeing 737-800 de la aerolínea surcoreana de bajo coste Jeju Air, todas menos dos murieron. El gobierno surcoreano ha iniciado inspecciones de seguridad en los 101 Boeing 737-800 que tiene en el país. El presidente de Jeju Air, Kim E-bae, ha avanzado que la compañía incorporará más trabajadores de mantenimiento y reducirá las operaciones de vuelo entre un 10% y un 15% hasta marzo.

Boeing, desde lo ocurrido en enero, ha creado una plataforma de aprendizaje llamada 'Safety Experience at Boeing' para que los empleados apliquen lo aprendido a sus tareas diarias y los anima a alzar la voz cada vez que observen algún problema de seguridad. También ha creado una unidad de Juntas del Sistema de Gestión de Seguridad para identificar, rastrear y mitigar los riesgos dentro de sus áreas de operación. Sin embargo, lo ocurrido en Corea del Sur vuelve a colocarlo bajo la lupa de la duda.

