Las últimas palabras de los pasajeros del vuelo accidentado en Corea del Sur: "¿Debo hacer testamento?"

Este domingo 29 de diciembre, en el aeropuerto internacional de Muan, Corea del Sur, ha tenido lugar un accidente aéreo que ha dejado tras de sí 179 muertos.

El Boeing 737-800 de la aerolínea Jeju Air viajaba con 181 personas a bordo: 175 pasajeros y seis tripulantes. A su vez, el grueso de los pasajeros, salvo dos tailandeses, era de nacionalidad surcoreana.

Las autoridades han confirmado que el pasajero más joven era un niño de tres años y que cinco de los fallecidos eran niños menores de 10 años. El pasajero de mayor edad era una persona de 78 años.

Por otra parte, los bomberos han informado que los dos supervivientes son de la tripulación: un hombre y una mujer. Ambos fueron rescatados de la sección de cola y actualmente están recibiendo tratamiento en un hospital cercano.

El testimonio de un sobreviviente

Uno de los dos únicos supervivientes, un miembro de la tripulación de 33 años, ha declarado: "Cuando me he despertado, ya me habían rescatado".

Lee continúa ingresado en el hospital y, al igual que el otro superviviente, se encuentra fuera de peligro.

El último mensaje de una de las víctimas

Como se ha mencionado con anterioridad, la mayoría de los pasajeros eran surcoreanos, y la aplicación de mensajería que se usa en el país es Kakao Talk. En esta, se han registrado los últimos mensajes enviados por las víctimas.

Sobre las 9 de la mañana, un pasajero contactó con su familia y les explicó la situación: "No podemos aterrizar porque un pájaro está atrapado en nuestro ala". El último mensaje que envió fue: "¿Debo hacer testamento?"

Declaraciones de un testigo

El señor Jeong, de 50 años, en declaraciones recogidas por el medio local Yonhap News, ha relatado lo que pudo ver del accidente: "El avión involucrado en el accidente chocó de frente con una bandada de pájaros que volaban en dirección opuesta mientras descendía (...) Algunas de las aves fueron succionadas por el motor".

El entrevistado, que estaba pescando en una playa cercana al aeropuerto de Muan, ha explicado que escuchó "dos o tres sonidos de estallidos" y que vio "llamas en el motor derecho".

Declaraciones de la aerolínea

Jeju Air, la aerolínea propietaria del avión accidentado, ha comunicado que no dejará de hacer todo lo necesario para afrontar el desastre.

"Actualmente estamos trabajando para determinar la causa exacta y los detalles de la situación", han asegurado a través de un comunicado.

Un portavoz de la compañía ha declarado que "el avión ha estado en activo durante 15 años sin antecedentes de accidentes" y ha asegurado que "no escatimarán esfuerzos para hacer frente al mismo".

Por su parte, el fabricante del avión, el gigante estadounidense Boeing, ha indicado que está "en contacto" con Jeju Air, aunque no hay reportes de fallos previos.

"Estamos en contacto con Jeju Air en relación con el vuelo 2216 y estamos listos para apoyarlos", ha señalado Boeing en un comunicado.

