¿Por qué las madres de Estados Unidos están escondiendo dinero en los pañales de los supermercados?

¿Te imaginas comprar pañales y encontrarte un billete dentro? Esto está pasando en Estados Unidos. Es un regalo que hacen algunas madres a otras mamás que han dejado de comprar cosas para ellas mismas porque todo el dinero se va al bebé.

Todo empezó por un vídeo viral que mostraba un bolso abandonado junto al champú infantil. Denaesha González, una joven madre de 28 años de Nashville, estaba en la sección de bebés de su tienda local cuando vio algo que la hizo detenerse: un bolso de mano plateado, de 20 dólares, aparentemente olvidado en un estante. Danaesha publicó la escena con este mensaje: “Una madre probablemente dejó ese bolso porque decidió darle prioridad a las necesidades de su bebé".

Una influencer creó el reto viral #ellamereceesebolso

La historia no tardó en hacerse viral más allá de Nashville y la respuesta fue inmediata cuando la influencer Cecily Bauchman, que cuenta con más de 2 millones de seguidores, compartió el relato de González. Inspirada por el gesto de la madre, Bauchman lanzó el desafío #shedeservedthepurse (#ellamereceesebolso), incitando a sus seguidores a hacer algo especial por otras madres. En un video que rápidamente se volvió viral, Bauchman documentó cómo compró una tarjeta de regalo de 100 dólares en el supermercado Target y la escondió en un paquete de pañales junto con una nota que decía: "¡Eres increíble! Te mereces ese ‘tú’ especial".

Desde entonces, cientos de madres han participado en el desafío, comprando tarjetas de regalo o dejando dinero en efectivo en productos de bebé en tiendas como Target y Walmart, con el propósito de sorprender y alegrar a otras madres que, como ellas, han sacrificado pequeños placeres por el bienestar de sus hijos.

"Mis bebés siempre tienen lo que necesitan. Un día tendré el bolso, pero hoy no"

En una entrevista con el Washington Post, Denaesha González, reconoció que como madre de un niño pequeño, se identificó inmediatamente con la situación. Ella misma ha pasado por momentos donde tuvo que renunciar a algo para asegurar lo esencial para su hijo. "Hace años que no me peinan o me hacen las uñas", confesó. "Pero mis bebés siempre tienen lo que necesitan. Un día tendré el bolso, pero hoy no".

El desafío #shedeservedthepurse sigue creciendo y las redes sociales han demostrado una vez más cómo un pequeño gesto puede desatar una cadena de generosidad.

