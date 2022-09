La muerte de la reina Isabel II de Reino Unido ha sido, sin duda, una de las noticias más relevantes del siglo XXI. Después de 70 años de reinado, deja el testigo a su hijo, el nuevo rey Carlos III. Durante 10 días, Reino Unido ha estado de luto y celebrando numerosos actos institucionales para conmemorar a la monarca. La trágica muerte ha sido informada en todo el mundo y grandes líderes mundiales han acudido este lunes a su funeral de Estado en Londres.

Sin embargo, una curiosa tradición -publicada por el diario 'Daily Mail'- indica que se debe informar también a las abejas de la Reina de su muerte. Bajo el marco de una tradición que se remonta siglos atrás, el apicultor real ha informado a las colmenas de la zona del Palacio de Buckingam y Clarence House del fallecimiento de la monarca. Según el medio británico, se ha comunicado a los insectos en voz baja que Carlos III es ahora el nuevo rey de Inglaterra.

No solo se ha informado a los humanos de la histórica noticia, sino también a las abejas. La Casa Real británica está rodeada de numerosas tradiciones, algunas de lo más peculiares. En este caso, se avisa a las abejas que pertenecen a la monarquía sobre todo lo que pase relacionado con nacimientos, nombramientos o muertes de alguno de los integrantes.

Una tradición de siglos en Reino Unido

El extraño ritual está basado en una vieja superstición que dice que en caso de no avisar a las abejas de un cambio de dueño, provocaría que estas no produjesen miel, abandonasen la colmena e incluso que murieran. El 'New York Times' apunta que se trata de una traición que se remonta a numerosos siglos.

¿Cómo se informa a las abejas? Los apicultores golpean cada colmena, dan la trágica noticia y la cubren con una tela negra en el periodo de luto, destacaba al medio estadounidense Mark Norman. Este lunes se está celebrando el histórico funeral de Estado de la reina Isabel II. A las 20:30 horas (hora local) se producirá en el castillo de Windsor un servicio familiar privado y se procederá a enterrar a la reina Isabel II.