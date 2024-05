"¡Qué cucaracherío!": así alerta el alcalde de una ciudad sobre cucarachas en termos de vendedores ambulantes

Si hay un insecto que cause pavor a todas las personas, ese es la cucaracha. Estos bichos están en todos los lugares del planeta y pueden llegar a estar en los sitios más insospechados. Un ejemplo de ello es lo que ha pasado hace tanto unas horas en un municipio colombiano llamado Pereira.

Su alcalde, Mauricio Salazar Peláez, ha publicado en redes sociales un hallazgo auténticamente terrorífico. En un operativo realizado por la Secretaria de Salud de Colombia y la dirección de espacio público de la Secretaria de la Alcaldía de Pereira, se ha inspeccionado unos puestos de venta ambulante de una de las calles de la ciudad y se ha descubierto que dentro de uno de los productos, había cucarachas.

En el vídeo difundido por Peláez, se puede ver como decenas de cucarachas se escondían en el interior de los termos de un vendedor ambulante que comercializaba con tinto y otras bebidas calientes.

El alcalde de la localidad colombiana no ha dudado en denunciar este hecho y propagarlo por redes sociales, señalando que no se pueden permitir prácticas insalubres que pongan en peligro la salud de los ciudadanos. "¡Qué cucaracherío!, Me preguntan que por qué hacemos operativos a vendedores formales e informales?, ¿Qué por qué les decomisamos sus productos y herramientas de trabajo? ¡Miren esta cochinada!", expresa el alcalde en su cuenta de Instagram.

Los seguidores de Peláez han reaccionado a este vídeo con incredulidad. Muchos de ellos animan al alcalde a seguir con estas inspecciones de sanidad: "así debe ser, y no solo a los vendedores de tinto, sino a panaderías, pastelerías... ya que a veces ocurre esto en esos establecimientos", señala uno de los comentarios de la publicación.

Otros comentarios, sin embargo, no resultan tan positivos: "Aquí no solamente se ve que el tipo se la pasa haciendo show y que no hace nada, sino que busca perseguir a los trabajadores informales y hacer crecer la polémica", denuncia un usuario.

Requisitos sanitarios de la venta ambulante

Para poder pasar una inspección sanitaria sin problemas, los puestos ambulantes tienen que tener en cuenta una serie de elementos necesarios. La consultoría de seguridad alimentaria 'Traza' explica cómo se debe tratar la sanidad en este tipo de tiendas ambulantes: Formar en manipulación de alimentos: todo el personal que trabaje, debe tener el carnet de manipulador de alimentos en vigor (esto incluye como norma que todos los que trabajen ahí tienen que conocer las normas básicas para elaborar comida en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas).

Acceso a agua potable: que los empleados puedan acceder fácilmente a agua para el lavado de manos y limpieza de superficies.

Espacios de trabajo y de almacenamiento: superficies lisas y fáciles de limpiar.

Exposición y entrega de los alimentos: envases apropiados para su consumo y que eviten en la medida de lo posible contaminaciones.

Información sobre alérgenos: informar de la presencia de posibles alérgenos.

La venta ambulante en España

Si trasladamos la lupa a España, la venta ambulante es uno de los tipos de comercio que más se puede ver. A todo el mundo le gusta pasear y comprar algo de comer mientras ves alguno de los lugares turísticos más bonitos del país. Sin embargo, existen una serie de reglas que tienen que cumplir todos los vendedores ambulantes.

En primer lugar, tal y como señala la Asesoría online para pymes y autónomos, 'Openges', para ser vendedor ambulante se tiene que dar de alta en la RETA, Hacienday obtener la licencia del tipo de venta ambulante (licencia de ocupación de vía pública, carnet de manipulación de alimentos y seguro de responsabilidad civil). El vendedor ambulante tiene que pagar una serie de impuestos: impuesto sobre el valor añadido, impuesto sobre la renta de las personas físicas e impuesto de actividades económicas. Se tiene que tener en cuenta que cada Ayuntamiento especifica uno o varios espacios para la venta.