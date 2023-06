El general Gan Pampols, sobre la crisis entre Wagner y el Kremlin: "Va a fortalecer el liderazgo de Putin"

Hace unas horas el líder de la organización de mercenarios Grupo Wagner, Yevyeni Prigozhin, ha anunciado el repliegue de sus tropas militares en la denominada Marcha de la Justicia. Lo ha hecho tras la mediación del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, quien ha afirmado que la rebelión de los mercenarios ha sido un "regalo para Occidente".

Sobre la situación en Rusia, el Teniente General del Ejército en la reserva, Francisco Gan Pampols, advierte que lo preocupante es "lo que no estamos viendo". "No estamos viendo una guerra civil. Lo que sabemos es que todo ese impulso inicial para alcanzar Moscú en esa marcha patriótica se ha detenido y se ha alcanzado un compromiso para volver a las posiciones militares, que no eran de contacto en el frente ucraniano sino de segunda lineal, para seguir formando, recomponiendo y procurando cargamento, munición, equipo y adiestramiento a las unidades de Wagner", explica.

La rebelión de Wagner responde a tres objetivos principales, según Gan Pampols. "Lo que quería Prigozhin tiene tres componentes. Ha creído, erróneamente, que era capaz de ejercer una influencia mayor de la que es posible, dirigir de alguna forma esta 'operación militar especial' con sus criterios y dejar al margen al Ministerio de Defensa", detalla el teniente general, que también afirma que "ha llegado un momento en el que todo esto ha resultado inviable y ha desencadenado lo que estamos viendo".

¿Qué ha sucedido entre Prigozhin y Putin?

Según Gan Pampols lo que ha sucedido entre el líder de Wagner y Putin es el reflejo del "fracaso del que espera conseguir algo, del que tiene una ambición desmedida y en un momento determinado cree que sobornando al jefe puede conseguir lo que quiere".

En este contexto, el experto cree que Prigozhin "ha medido mal sus fuerzas, los tiempos y los apoyos".

El experto considera que los últimos acontecimientos no van a acelerar un fin de la guerra y que además van a reforzar el liderazgo de Putin. "Las unidades que estaban en contacto en el frente ucraniano no han variado. De hecho, desde las acciones en Bajmut las unidades de Wagner habían pasado a una segunda línea porque habían tenido un deterioro muy elevado. Por eso, lo que hemos visto no afecta directamente a lo que está ocurriendo sobre el terreno. Paradójicamente esto va a hacer más firme el liderazgo del presidente Putin, que ha sido capaz de resolver una situación interna delicada y que le permite reivindicar su autoridad", matiza.

Si tuviera que elegir entre Putin o Prigozhin como líder de Rusia en este momento, el teniente lo tiene claro: "Putin es una persona extraordinariamente compleja. Tiene algún riesgo psicopático pero con una visión estratégica y Prigozhin lo que tiene es un horizonte muy inmediato y un deseo de explotación de capacidades personales que no coincide con el interés general", precisa.