A Putin "no le queda mucho de vida": la Inteligencia de Ucrania afirma que tiene cáncer "terminal"

Desde el comienzo de la guerra en Ucrania el pasado 24 de febrero no se ha dejado de hablar del estado de salud del presidente de Rusia, Vladímir Putin. Expertos aseguraron en noviembre que su gobierno no llegaría hasta Navidad. No se ha cumplido. Ahora, la Inteligencia Militar de Ucrania asegura que el líder del Kremlin tiene cáncer y que le queda poco de vida por estar "enfermo terminal".

Así lo ha revelado Kirilo Budanov, jefe de Inteligencia ucraniana, en una entrevista con la cadena 'ABC'." Ha estado enfermo durante mucho tiempo", respondía a una pregunta sobre el estado de salud de Putin. Budanov asegura que "no le queda mucho tiempo de vida". Defiende que el cáncer que arrastra es "terminal".

"Putin tiene una enfermedad terminal. Morirá antes de que termine la guerra y habrá una transferencia de poder", revelaba en la entrevista. Un asesor de la Presidencia ucraniana, Aleksei Arestovich, se mantuvo en la misma línea que el jefe de Inteligencia: "Sé con certeza desde el año 2020 que (Putin) realmente tiene cáncer, algo así como un sarcoma (...) Todavía tiene una serie de problemas graves en la columna vertebral y otros órganos".

La CIA señaló que no había pruebas sobre una enfermedad

El estado de salud de Putin se ha convertido en un tema recurrente conforme van pasando las fechas. Ucrania resiste a la invasión de Rusia. Kiev asegura que no le queda mucho tiempo a Putin. Sin embargo, la CIA detalló que no existen pruebas sobre un deterioro en la salud del líder ruso.

William Burns, jefe de la CIA, resaltó en julio, que no existen pruebas que sugieran que Putin esté enfermo. "Por lo que puedo decir, está demasiado sano", destacó