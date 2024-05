Las protestas estudiantiles de Estados Unidos "me recuerdan muchísimo a las protestas de Vietnam"

Las protestas continúan dándose en las universidades de Estados Unidos. En la Universidad de Portland ha habido incluso enfrentamientos directos entre los estudiantes y los agentes, lo que se ha saldado con más de 20 detenciones. Los altercados se extienden, los hay ya en más de medio centenar de centros universitarios.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha pronunciado al respecto. Así hablaba sobre lo que ocurre en los campus universitarios: "Existe el derecho a protestar, pero no el derecho a causar caos. Hay que hacerlo sin violencia, sin destrucción, sin odio y dentro de la ley", afirma.

Esta ola de protestas crece y la preocupación también aumenta en la Casa Blanca, ya que podría afectar a la hora de votar en las elecciones de noviembre.

Más de 2.000 personas han sido detenidas y las protestas han llegado incluso a Canadá, pero, ¿es posible que lleguen a Europa? Hablamos con José Antonio Gurpegui, catedrático de estudios norteamericanos en el Instituto Franklin-UAH.

Gurpegui ve una clara similitud entre las protestas estudiantiles actuales con las ocurridas el siglo pasado con las de Vietnam: "Estas imágenes me recordaba muchísimo, sobre todo a las protestas de Chicago en 1969, protestando por Vietnam. Las imágenes son casi, casi calcadas. Ese manifestante chocando con la policía me recordaba mucho a esas protestas".

El catedrático ha afirmado que no sabe si la dimensión de aquellos años, "sobre todo la dimensión trágica de 1968 y 1969, fundamentalmente", se repetirán.

"En la Universidad de Alcalá tuvimos la semana pasada un congreso en el Instituto Franklin sobre vínculos históricos entre España y Estados Unidos y había bastantes profesores de los EEUU. Fue justo cuando comenzó el movimiento. Pude hablar con alguno de ellos y tenían muy claro que este movimiento se iba a extender. Uno de los organizadores (de estas protestas) es profesor en el University College de Nueva York", ha explicado.

Asimismo, Gurpegui cree que estas protestas "va a seguir, al menos, durante un tiempo". Esto se debe a que el calendario estadounidense no es el mismo que el español, "están comenzando las graduaciones y, al menos, en este tiempo durarán los altercados".

¿Se extenderán las protestas estudiantiles propalestina hasta los principales campus de Europa?

A la pregunta sobre si estas protestas llegarán a los principales campus de Europa, el catedrático contesta que cree "que sí, probablemente no con esa virulencia, pero no me extrañaría en absoluto".

Biden "está corriendo un peligro bastante serio"

Las protestas estudiantiles crean un flaco favor a Biden para las próximas elecciones. "Está corriendo un peligro bastante serio, sobre todo, si después del parón que previsiblemente se tenga en vacaciones estas protestas se reanudan en septiembre porque no se han solucionado los conflictos", ha afirmado.

A pesar de que sean una amenaza para los resultados que el próximo mes de noviembre pueda obtener el actual presidente de Estados Unidos, no parece que la política de Biden respecto a Israel cambie. "La política norteamericana respecto a Israel nunca ha estado expuesta a devaneos. Es un tema muy delicado, no solo para Biden, sino para cualquier presidente norteamericano", ha explicado.

Gurpgui ha concluido diciendo que "estos altercados no le van a afectar para nada a Trump, probablemente los refuerce. Sin embargo, sí que puede ser un problema serio para Biden".

