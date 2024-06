La CNN da una clara victoria a Trump frente a Biden en el debate electoral

El primer debate presidencial entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su predecesor, Donald Trump, ha concluido, y según la primera encuesta realizada por CNN, Trump emerge como el claro ganador con un 67% de apoyo frente al 33% de Biden. Este resultado ha generado una ola de reacciones tanto en la prensa como en los círculos políticos del país.

Reacciones de la prensa

Los principales periódicos estadounidenses han reaccionado con prudencia. El 'New York Times' calificó el encuentro como "un debate polémico lleno de ataques personales" y tituló su artículo: "Biden lucha mientras Trump fanfarronea".

De manera similar, el 'Washington Post' describió el debate con el titular: "Biden lucha, Trump esquiva preguntas". A pesar de estos titulares, el sentimiento en el seno del Partido Demócrata no es de satisfacción.

El debate, que tuvo lugar en un plató de la CNN en Atlanta, se desarrolló sin público, sin el apoyo de notas previas y de los asesores, y sin posibilidad de réplica en caso de no tener asignado el turno de palabra. Este formato expuso sin distracciones las fortalezas y debilidades de ambos candidatos.

Biden, que llegó al debate luchando contra una gripe, mostró dificultades para hilar sus mensajes y sufrió problemas de voz, algo que no pasó desapercibido para Trump. El republicano, por su parte, se mostró agresivo y confiado, atacando a su rival en múltiples frentes. Los titubeos de Biden y las burlas de Trump marcaron el tono del encuentro.

Polémica y ataques personales

Uno de los momentos más tensos del debate se produjo cuando Trump atacó la política económica de Biden, acusando a su administración de haber gestionado mal la pandemia y de haber provocado un colapso económico.

"La pandemia fue tan mal manejada que mucha gente murió (...) La economía colapsó. No había empleos. La tasa de desempleo aumentó al 15 %, fue terrible", defendió Biden.

El tema de la inmigración también fue un campo de batalla fértil para los reproches mutuos. Trump acusó a Biden de haber convertido el país en un "nido de ratas" al no poner freno a la entrada de "criminales" y provocar que los inmigrantes estén matando a los estadounidenses. Biden respondió calificando de "ridícula" esa afirmación, que según él, no se sustenta con cifras.

Encuestas

Las encuestas previas al debate ya mostraban un escenario ajustado, con Trump ligeramente por delante. Según la media elaborada por la web FiveThirtyEight, Trump lidera con el 41,1 % de las intenciones de voto, solo dos décimas por delante de Biden. Este debate, el más temprano en la historia de las elecciones presidenciales estadounidenses, era crucial para ambos candidatos.

Biden, de 81 años, debía no solo defender su gestión de estos casi cuatro últimos años, sino también evitar dar razones a quienes cuestionan su capacidad para seguir en la presidencia debido a su avanzada edad. "No tiene capacidad para ser presidente. No deberíamos tener un debate. No hay nada que debatir", criticó Trump, de 78 años.

Reacciones de los demócratas

Dentro del Partido Demócrata, la actuación de Biden ha generado preocupación. Varias fuentes demócratas citadas por medios estadounidenses hablan de "pánico" por la actuación del presidente e incluso, en algunos casos, mencionan la necesidad de que se retire. Un miembro de la campaña de Biden comentó a los periodistas: "Estamos jodidos", reflejando el sentimiento de inquietud que ha provocado este debate.

Respuesta de Biden

Preguntado sobre si planea retirarse o si tiene alguna preocupación sobre su actuación, Biden respondió atacando a Trump. "No. Es difícil debatir con un mentiroso. The New York Times señaló que mintió 26 veces", aseveró. Además, admitió que tiene "dolor de garganta".

Biden hizo estas declaraciones después del debate mientras acudía a Waffle House con la primera dama, Jill Biden, para comprar comida para el personal de su campaña, antes de dirigirse a Carolina del Norte, donde mañana tendrán un mitin electoral.

Este primer debate presidencial ha dejado claro que la carrera hacia las elecciones de noviembre será ferozmente disputada. Con un Trump agresivo y un Biden titubeante, las próximas semanas serán cruciales para ambos candidatos mientras buscan ganar el apoyo de los votantes en un país profundamente dividido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com