Biden y Trump se la juegan ante los 'double haters', los que odian a ambos candidatos

Hacía tiempo que un debate electoral no generaba tanta expectación en Estados Unidos. El 73% de los electores estadounidenses afirman que verán al menos una parte del debate de Trump y Biden que comienza esta noche a las 9 hora local (3 de la mañana en España) y al que, según las últimas encuestas hechas públicas esta noche, se llega con Trump manteniendo una ventaja global de 2 puntos -e imponiéndose en suficientes estados indecisos como para ganar las elecciones si fueran hoy.

Sin embargo, Biden ha mejorado algo en intención de voto tras la condena penal de Donald Trump y este debate puede ser un punto de inflexión para él.

Su objetivo: los 'double haters', los que odian a ambos candidatos

En esta elección ya no hay indecisos, sino 'double haters', porque no es que no les guste ningún candidato, es que odian a los dos. Hay que recordar que ambos han sido presidentes y por tanto, los ciudadanos tienen motivos para saber, más allá de sus promesas, lo que pueden hacer desde la Casa Blanca. Y es que además, son dos candidatos que suscitan mucho recelo.

Un debate único

Es el primer debate entre dos rivales tan mayores. Biden tiene 81 años y Trump, con 78 tampoco es precisamente joven. Sus capacidades están en entredicho, sobre todo las de Biden pero los demócratas recuerdan que Trump también ha tenido varios deslices esta campaña. Y por último, nunca antes se había celebrado un debate tan temprano, a cuatro meses de las elecciones.

En él Biden intentará demostrar que todavía está en forma y es probable que ataque a Trump, al que intentará situar como un enemigo de la democracia. El presidente recordará el asalto al Congreso y también sacará otro de los temas que más votos puede reportarle: el aborto.

Trump en cambio hablará de economía, sacando a relucir la inflación y por encima de todo, pondrá sobre la mesa sus propuestas de inmigración.

Micrófonos cerrados y sin público

Trump y Biden tendrán sus respectivos micrófonos cerrados cuando sea el turno de su contrincante y el evento no contará con público. "Esto debería ser un debate en firme y la gente debería ser capaz de percibir por ellos mismos si los candidatos son capaces de comportarse con educación", ha explicado el presidente de la comisión, Frank Fahrenkopf.

