Primarias en Estados Unidos: votar con 30 grados bajo cero

A pesar de que Trump es el favorito en estas primarias, el ex presidente de Estados Unidos no se fía. Las gélidas temperaturas que se están registrando en Iowa, en algunos lugares pueden bajar hasta los 30 grados bajo cero, pueden hacer que más de uno se quede en casa, al abrigo de la calefacción. Por eso Trump afirma que "lo más importante que digo en cada discurso es que incluso si piensan que estamos ganando por mucho, no importa. Tienen que salir y votar. Realmente estamos preparando la cita para Noviembre haciendo esto, porque estamos en buena forma. Iowa , estamos en muy buena forma".

Antes del temporal y del frío ártico se esperaban récords de asistencia a los, por encima de las 200.000 personas. Ahora, el frío impone su ley. La nieve dificulta sobre todo los movimientos en las áreas rurales y eso podría favorecer algo a Haley, con más apoyos urbanos.

La candidata presidencial republicana, ex embajadora de los Estados Unidos ante las Nacionales Unidas, Nikki Haley ha hablado en las últimas horas sobre temas internacionales. "Rusia dijo que una vez que tomen Ucrania, los siguientes países serán Polonia y los países bálticos. Esos son países de la OTAN, que ponen a Estados Unidos en guerra. Se trata de prevenir la guerra. Siempre se ha tratado de prevenir la guerra. Por eso debemos darle a Ucrania el equipo y las municiones que necesita. Necesitamos ganar. Rusia ha tocado fondo. Lo sabemos". Las carreteras de Iowa están llenas de autos abandonados atrapados en bancos de nieve y los carteles políticos han desaparecido bajo la nieve.

Trump, ganador en las encuestas

Los caucus de Iowa son asambleas políticas que se realizan este lunes a partir de las 19.00 horas locales (las 2 de la madrugada del martes en la España peninsular), en centros cívicos, colegios, polideportivos y hasta domicilios particulares; unos 1.500 sitios diferentes a lo largo y ancho de este estado de 3,2 millones de habitantes. En esos lugares, los votantes republicanos expresarán sus preferencias por los candidatos. A veces hay discursos y debates entre los propios participantes, aunque no necesariamente.

El clima helado en el estado del Medio Oeste se ha convertido en un comodín en la contienda crucial que podría ayudar a sellar la candidatura del expresidente Donald Trump para convertirse en el candidato republicano para enfrentar al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones generales de noviembre.

Sus principales rivales, la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, cuentan con buenos resultados en Iowa para acabar con el aire de inevitabilidad de Trump. Pero el frío extremo podría alterar esos cálculos al mantener a la gente en el interior y suprimir la participación electoral. La encuesta de gran prestigio de Des Moines Register/NBC News publicada a última hora del sábado aseguraba que Trump tenía la mayor cantidad de partidarios que decían estar muy entusiasmados con su candidatura, lo que sugiere que tal vez no se dejen disuadir por el pronóstico de la noche más fría de la historia de Iowa. La encuesta mostró a Trump con un 48% de apoyo, mientras que DeSantis, que ha apostado su apuesta por un buen resultado en Iowa , había caído al tercer lugar, con un 16% de apoyo. Haley, que aprovechó la decepción de los donantes por la mediocre campaña de DeSantis, saltó al segundo lugar con un 20%.