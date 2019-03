'Política para tontos': la película documental que pone contra las cuerdas a los políticos italianos

Ismaele La Vardera se infiltró en la Liga Norte durante las elecciones municipales del pasado año. El joven, conocido en Italia por colaborar en un programa de humor y reportajes, aceptó la propuesta de Matteo Salvini para representar a la Liga en Palermo.

"Lo he dejado todo. He vuelto a Palermo porque me faltaba la pasta al horno de mi madre", dijo entonces La Vardera.

No ganó pero el periodista, de 23 años, aprovechó para grabar en secreto un documental. No se lo dijo ni a su madre. "Los políticos delante de las cámaras te cuentan una cosa y en las habitaciones secretas de los palacios cuentan otra", señala.

La Vardera se dejó aconsejar por la Liga. Así llegó a la Kalsa, el barrio de Palermo donde la mafia es más fuerte. Allí habla con un familiar de un capo de la Cosa Nostra.

El mafioso le ofrece 300 votos si a cambio paga 30 euros por cada uno. La Liga denunció una supuesta farsa ante los tribunales, pero la justicia le ha dado la razón al periodista. Ahora la película llega a los cines de Italia. Su título: Política italiana para tontos.