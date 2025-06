La policía encuentra una bomba incompleta en casa del joven que entró disparando en un instituto en Austria y mató a 10 personas

24 horas después Graz, de apenas 300,000 habitantes sigue en estado de shock por la tragedia. Los investigadores tratan de comprender qué llevó a Artur A. el tirador de 21 años autor de la masacre, a entrar armado en su antiguo instituto y matar a 10 personas entre alumnos y profesores para luego suicidarse dentro de un baño.

La Policía ha confirmado que el sospechoso, un exalumno del centro BORG que iba armado con una escopeta y una pistola, no contó con ayuda. Sin embargo, el móvil del crimen todavía no está claro. Tras un primer registro en su domicilio han encontrado una bomba casera que no llegó a terminar de fabricar y una carta de despedida dirigida a sus padres. Los medios austriacos también afirman que grabó un video antes del tiroteo.

El tirador identificado como Artur A. no tenía antecedentes y las armas que utilizó estaban registradas

Las autoridades austriacas han detallado que el joven, identificado como Artur A., no llegó a terminar sus estudios en el instituto pero no han querido confirmar algunas informaciones que apuntan a que había sufrido varios episodios de acoso escolar y que podrían haber motivado su venganza.

Franz Ruf, director general de seguridad pública, afirmó que las investigaciones sobre el motivo avanzaban con celeridad. "No queremos especular en este momento. No se puede deducir ningún móvil de ella", aseguró Franz Ruf, director general de Seguridad Pública.

El ministro austríaco del Interior, el conservador Gerhard Karner, aseguró que Artur A. no tenía antecedentes policiales ni estaba fichado por las autoridades. Las armas con las que llevó a cabo el crimen estaban registradas legalmente.

Alumnos y profesores vivieron 17 minutos de infierno

El ataque comenzó alrededor de las 10:00 hora local, cuando la Policía recibió las primeras llamadas alertando sobre disparos y gritos en el interior del centro. En cuestión de minutos, más de 300 agentes, incluidas unidades especiales Cobra, y 65 ambulancias se desplegaron en el lugar y tan solo 17 minutos después los policías lograban asegurar el edificio evacuando a los supervivientes y permitiendo la entrada de los equipos médicos.

Pese al rápido despliegue, la Policía no pudo evitar que el tirador matara a diez personas que se encontraban tanto en el exterior como en el interior del edificio. los 11 heridos que siguen ingresados en el hospital se encuentran ahora en condición estable.

Siete de las víctimas mortales son mujeres y tres hombres, según las autoridades, que no han querido precisar cuántos alumnos y cuántos profesores fueron asesinados. El gobierno ha decretado tres días de luto nacional y hoy miércoles todo el país ha guardado un minuto de silencio, mientras las clases permanecen suspendidas por el tiroteo mas sangriento en la historia de Austria.

