La Policía de California mata a un hombre negro en silla de ruedas que intentaba huir con un cuchillo en la mano

La indignación por la brutalidad policial en Estados Unidos no cesa. El último caso ha tenido lugar en Huntington Park, ciudad al sur de Los Ángeles, California, después de que varios agentes de policía hayan asesinado a un hombre negro que huía tras caerse de su silla de ruedas.

Anthony Lowe, de 36 años de edad, era el principal sospechoso de un apuñalamiento que había tenido lugar en el 2400 de Slauson Avenue, Huntington Park. La víctima avisó a la policía y les pidió que fueran en búsqueda de un hombre negro en silla de ruedas.

Minutos más tarde los dos agentes dieron con el hombre, que se bajó como pudo de su silla de ruedas intentando huir con las dos piernas amputadas y un cuchillo de cocina en la mano derecha. Los policías le acorralaron y segundos más tardes le abatieron disparando unas 10 veces, según afirman los testigos.

Lowe murió en el acto. Tenía dos hijas y había perdido las piernas en otro altercado con la policía. Sus familiares han puesto el grito en el cielo.

La familia pone el grito en el cielo

"Asesinaron a mi hijo, en una silla de ruedas y sin piernas. Tienen que hacer algo al respecto. Si no hay justicia no habrá paz", explicaba su madre. Su hermana, Yatoya Toy, también quiso denunciar la muerte de Anthony: "Este es el primer domingo en el que no está viendo el partido con nosotros, que es lo que más le gusta hacer. Él es la vida de la familia, trae felicidad, alegría, le encanta bailar. Es un hombre respetable que ama a su madre. Además, es el tío favorito de todos sus sobrinos: los niños lo adoran",

El comunicado de la Policía

Las declaraciones de los familiares de Lowe no concuerdan con el comunicado que emitió la policía de Huntington Park sobre el asesinato del hombre de 36 años.

"Los agentes intentaron detener al sospechoso, que se armó con un cuchillo de carnicero de 12 pulgadas. El sospechoso ignoró las órdenes verbales de los agentes y amenazó con avanzar o lanzar el cuchillo a los agentes. Los agentes utilizaron dos pistolas Taser para tratar de reducir al sospechoso, pero las pistolas no funcionaron (...).

El sospechoso siguió amenazando a los agentes con el cuchillo de carnicero, lo que dio lugar a un tiroteo con intervención de agentes. El sospechoso resultó herido de muerte", dice parte del comunicado.