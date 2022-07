Pillan a una mujer embarazada circulando sola por un carril VAO y asegura que el feto es un pasajero más

Una mujer embarazada ha denunciado haber sido multada por conducir a través de un carril VAO (para Vehículos de Alta Ocupación). Además, utilizó como excusa para salvarse de la multa que su feto debería contar como una vida.

Los hechos ocurrieron en Texas a finales de junio. La mujer se llama Brandy Bottone y se encontraba embarazada de 34 semanas. Circulaba sola por un carril reservado para vehículos con mínimo dos pasajeros (carril HOV). En España, los carriles bus VAO sirven para vehículos compartidos.

Cuando le preguntaron si había alguien más en el coche, ella respondió que sí y se señaló la tripa. “Mi niña está aquí. Es una persona”, respondió ella, según dijo a ‘The Dallas Morning News’.

Los policías le comunicaron que tenía que estar fuera de su vientre para poder contar para la circulación, pero ella alegó que el Código Penal de Texas define a un “individuo” como un “ser humano que está vivo, incluido un niño no nacido en cualquier etapa de la gestación”. No obstante, la ley de tráfico no reconoce este supuesto.

"Mi bebé está justo aquí'. Ella es una persona", aseguró la mujer a los agentes. La mujer trató de argumentar su respuesta en base a la polémica ley del aborto derogada en Estados Unidos recientemente. "Mencioné que este es un niño vivo de acuerdo con todo lo que está pasando con la revocación de Roe vs Wade".

Sus argumentos no fueron aceptados por los agentes, que exigieron que al menos “dos personas fuera del cuerpo” tenían que ocupar el vehículo. “Un agente se desentendió de mí cuando mencioné que se trataba de una niña viva”, aseguró ella.

La sanción

Finalmente, le pusieron una multa por ir en carril HOV sola, a pesar de que le dijeron que podrían retirársela si apelaba en los tribunales, donde comparecerá el próximo 20 de julio. La sanción indignó mucho a la ciudadana de Texas.

“Me pusieron una multa. Esto me tiene la sangre hirviendo”, reclamó, según 'Daily Mail'. Y añadió a través de redes, en un video que se volvió viral: “Si un feto se considera una vida antes del nacimiento, ¿por qué no cuenta como un segundo pasajero?”.

Por otra parte, el abogado de apelaciones de Dallas, Chad Ruback, declaró a KXAS-TV lo siguiente: "No hay ningún estatuto de Texas que diga qué hacer en esta situación. El Código de Transporte de Texas no ha sido modificado recientemente para abordar esta situación particular".

Sin embargo, Amy O'Donnell, portavoz del grupo antiabortista Texas Alliance for Life, opinó que esto no debería valer para el carril HOV porque “un niño que reside en el vientre de una madre no está ocupando un asiento extra".

Ley del aborto en EE.UU

El pasado junio el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió derogar la histórica sentencia ‘Roe contra Wade’ de 1973, que reconocía el derecho constitucional de la mujer al aborto y lo legalizaba en todo el país.

Por lo tanto, el aborto dejó de ser un derecho garantizado por la Constitución en todo el país y el gobierno de cada estado podrá decidir y legislar sobre la interrupción voluntaria del embarazo según considere.