Google Maps le salva de una multa: "Yo no aparqué aquí"

Google Maps es una de las aplicaciones más usadas en todo el mundo, ya que además de guiarnos a nuestro lugar de destino o saber qué rodea aquello que queremos visitar, también nos puede librar de un buen susto con las autoridades.

Un conductor ha utilizado una de las funciones que esta aplicación tiene para no ser multado, y no, no hablamos del avisador de radares. Entre sus funciones, también se encuentra el historial de localización, el cual ha utilizado para demostrar que su vehículo no se encontraba en ese lugar cuando le multaron.

Jamie Chalmers, un joven de 21 años, fue multado con 100 libras por supuestamente haber aparcado su coche en un parking durante tres horas. Al recibirla se extrañó ya que él no había utilizado su coche aquel día.

Para demostrar que él estaba en lo cierto, fue a la empresa privada que realizó la multa, Premier Park Ltd, y presentó su historial de localización de Google. Esta firma privada gestiona varias áreas de parking en el país.

Tras revisar bien el historial, la empresa privada no tuvo más remedio que retirar dicha multa, ya que esta vez el afectado tenía absoluta razón. Por ello, Chalmers recomienda a todo el mundo que active esa función en sus móviles, porque les puede salvar de una buena.

La función que Chalmers utilizó ofrece una línea de tiempo con todas las ubicaciones en las que hemos estado en todo momento. A esta herramienta se puede acceder de manera muy fácil y desde cualquier dispositivo. Tan solo tendrás que: abrir la aplicación, pulsar sobre el botón de 'guardado', seleccionar cronología, dar permiso y ¡listo!

