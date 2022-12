Pide un elevador para sillas de ruedas y le ofrecen la muerte asistida

Una exmiembro del ejército canadiense parapléjica y exatleta paralímpica sorprendió a los parlamentarios el pasado jueves al testificar que el Departamento de Asuntos de Veteranos le ofreció, por escrito, la oportunidad de una muerte con asistencia médica e incluso se ofreció a proporcionar el equipo. Esto parece que sucedió poco después de que la cabo retirada, Christine Gauthier, les pidiera un elevador de sillas de ruedas para poder vivir de manera más fácil en su domicilio.

Gauthier, que compitió por Canadá en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro de 2016 y en los Juegos Invictus 2016, habló ante el comité de veteranos de la Cámara de los Comunes y accedió a proporcionar una copia de la carta, según recoge CBC News. "Tengo una carta que dice que si está tan desesperada, señora, podemos ofrecerle ayuda médica para morir", afirmó Gauthier, quien se lesionó la espalda por primera vez en un accidente de entrenamiento en 1989.

La exatleta añadió que ha estado luchando por una rampa para sillas de ruedas en su vivienda durante cinco años y expresó su preocupación por la oferta de muerte asistida en una carta reciente al primer ministro Justin Trudeau: "Le envié una carta al primer ministro Trudeau y le dije que me ofrecieron criada, assitencia médica para morir en la que me proporcionarían equipos". Lo que la exatleta no dijo es cuándo se le hizo la oferta de muerte asistida, si provino de un administrador de casos o de un agente de servicios para veteranos.

¿Qué dijo el primer ministro?

El pasado viernes, el primer ministro, Justin Trudeau, calificó lo sucedido como "absolutamente inaceptable" y dijo que el gobierno tomó medidas en el momento en que se enteró de otros casos: "Estamos haciendo un seguimiento con las investigaciones y estamos cambiando los protocolos para garantizar lo que debería parecer obvio para todos nosotros: que no es el lugar de Asuntos de Veteranos de Canadá, que se supone que debe estar allí para apoyar a las personas que dieron un paso al frente para servir a sus país, para ofrecerles asistencia médica para morir".

Por el momento, la agente del servicio de veteranos que supuestamente brindó el asesoramiento fue destituida de su puesto mientras el departamento y la RCMP investigan. "Seguimos confiando en que todo esto está relacionado con un solo empleado, y no es un problema generalizado o sistémico", dijo el ministro Lawrence MacAulay.