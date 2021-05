El partido nacionalista gana las elecciones en Escocia y plantea celebrar un nuevo referéndum de independencia

Hoy se han conocido los resultados de las elecciones regionales en Reino Unido celebradas el jueves y dibujan una Escocia que se tiñe de amarillo, el color del Partido Nacional Escocés (SNP). Se trata de una importante victoria porque, aunque ya gobernaba, ahora amplía su mayoría. Su propuesta es pedir que los escoceses vuelvan a decidir, una vez terminado el Brexit, si quieren seguir dentro del Reino Unido.

Pero la respuesta del Gobierno de Boris Johnson ha sido que no se va a celebrar ninguna nueva consulta. El Gobierno central británico ya había advertido de que no aceptaría un segundo referéndum desde el de 2014, que había rechazado la independencia. El primer ministro británico, en una entrevista hoy publicada en el diario 'The Telegraph', ha cerrado la puerta a esta opción y ha definido el argumento de plantear un nuevo referéndum como "irresponsable y temerario en el contexto actual".

Cambio de escenario con el Brexit

El argumento de los nacionalistas es que el Brexit lo ha cambiado todo. Según ellos, si habían decidido permanecer en el Reino Unido era para permanecer en la Unión Europea, pero han sido obligados a abandonarla contra su voluntad. Además, según las encuestas, un poco más de la mitad de los escoceses se mostraría ahora partidario de la independencia.

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha proclamado hoy la victoria del partido y ha confirmado la intención de realizar una nueva consulta una vez finalice la crisis del coronavirus y también ha dicho que, en cualquier caso, no van a celebrar ningún plebiscito si no cuentan con el visto bueno de Westminster.

A falta de que se conozcan los resultados oficiales y el número de escaños exacto que ha conseguido cada partido, todos los indicios apuntan a que el SNP estaría muy cerca de la mayoría absoluta y que podría obtener el apoyo del partido de los Verdes para formar Gobierno. Con ellos podrían llegar a la mayoría absoluta de 65 escaños necesaria para gobernar.