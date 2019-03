Partidarios del 'sí' y el 'no' movilizan a sus seguidores para romper el empate en Escocia

A NUEVE DÍAS DEL REFERÉNDUM ESCOCÉS

Faltan nueve días para el referéndum y los partidarios del 'sí' y del 'no' no han dudado en movilizar a sus seguidores convencidos de que el resultado será muy ajustado. Los diputados británicos piden a la reina de Inglaterra que se sume a la campaña en favor de la unión mientras el ex primer ministro Gordon Brown vuelve a primera línea con la misión de convencer a los indecisos.