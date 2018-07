El Papa impone la birreta cardenalicia y entrega el anillo a 17 nuevos cardenales, entre ellos al español Carlos Osoro

El Papa Francisco ha creado cardenal al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, quien ha recibido la birreta de color púrpura este sábado 19 de noviembre en una ceremonia solemne en la que les ha advertido del "virus de la polarización" que crea enemigos por pensar diferente.

Durante el consistorio, Francisco ha nombrado además otros doce purpurados nuevos electores que conformarán el colegio cardenalicio, así como otros tres cardenales mayores de 80 años, a título honorario. A partir de hoy , España cuenta con cuatro cardenales electores: Lluís Martínez Sistach, arzobispo emérito de Barcelona; Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid; Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia; y Carlos Osoro, arzobispo de Madrid.

Los cardenales españoles de más de 80 años, que no desempeñan cargos ni participan en el cónclave, son un total de ocho, incluido Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid. Se trata del tercer Consistorio que convoca Francisco después del celebrado el 12 de enero de 2014 en el que creó 19 nuevos miembros del colegio cardenalicio y el del pasado 14 de febrero de 2015 en el que creó a 20.

El Papa Francisco preside la ceremonia de los 17 nuevos cardenales | EFE

Ahora, el colegio cardenalicio, el órgano de la Iglesia encargado de elegir al Sumo Pontífice así como de ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia universal, se compone en total de 228 miembros, de los cuales 121 son electores y 107 no electores.

Sin embargo, el próximo 28 de noviembre el Cardenal Sarr de Senegal cumplirá 80 años, por lo que perderá su derecho a voto y pasará ser "no elector". A partir de esa fecha serán 120 cardenales electores y las naciones con cardenales electores 58. Europa continúa siendo el continente más representado entre los cardenales, con 112 miembros (de los cuales 54 son electores y 58 no electores.

Por áreas geográficas, cinco son de Europa, cuatro de América septentrional, dos de América meridional, tres de Africa, dos de Asia y uno de Oceanía. Son siete las naciones que no tenían cardenales y que a partir de ahora contarán con uno. De estos países, cuatro tendrán cardenales electores (República Centroafricana, Bangladesh, Isla Mauricio y Papúa Nueva Guinea) y tres con cardenales no electores (Malasia, Lesoto y Albania). España cuenta con cuatro cardenales electores y ocho no electores.

La imposición de las birretas tiene lugar justo en la víspera de la clausura del Año Santo de la Misericordia. Este domingo, el Papa cerrará la puerta santa de la basílica de San Pedro y presidirá la misa con todos los cardenales del mundo como acto final de un Jubileo que por primera vez se ha celebrado simultáneamente en todas las diócesis del mundo y no solo en Roma o Santiago de Compostela.