Padre e hijo mueren a las órdenes de Putin con 22 años de diferencia

La "guerra relámpago" que Vladimir Putin había planeado en Ucrania no solo no ha salido como tenía previsto sino que le está causando más de un revés inesperado. Pero la invasión a Ucrania no ha sido su única decisión con consecuencias trágicas para la gente.

En el verano del año 2000 el submarino ruso Kursk se hundió tras una explosión causando la muerte de 118 marinos cuyos cuerpos no han podido ser recuperados. Uno de ellos fue Fanis Ishmuratov, un técnico del submarino que por aquel entonces tenía 26 años y falleció dejando una viuda y un niño de tan solo 3 años.

22 años después ese pequeño, de nombre Danis Ishmuratov ha fallecido en la guerra con Ucrania obedeciendo las órdenes de Putin. Según recoge Daily Mail, Danis Ishmuratov habló en los medios rusos antes de partir al frente. "Sueño con convertirme en oficial, criar muchos hijos, al menos siete. Tener una casa, una sauna, hijos, para que mi madre sea feliz con nietos".

En esas declaraciones también aseguraba que su madre no había influenciado en su opinión. Mi madre no interfirió de ninguna manera en mi decisión de ir al ejército, a pesar de que era hijo único, e incluso me apoyó, diciendo: 'Continúa el servicio de tu padre'", sin saber que el final sería el mismo.