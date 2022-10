Putin afirma ser amigo de Occidente mientras amenaza atacar satélites comerciales de cualquier país que ayude a Ucrania

Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha hablado sobre las relaciones internacionales en una conferencia en Moscú. Se ha dirigido a la sesión plenaria del Valdai Discussion Club. Una organización presidida por el propio Putin y a la que asiste la élite rusa.

Ha alertado de un giro en su relación con la República Popular Democrática de Corea. Acusa a Moon Jae-in de enviar armas y munición a Ucrania. Dice que estos actos destruirán la relación entre Corea del Sur y Rusia.

También, se ha dirigido a Occidente. "Rusia no es su enemigo ni su oponente. Rusia es amiga de Occidente y llevamos décadas haciendo todo lo posible por fortalecer nuestras relaciones". Unas declaraciones que se contradicen con sus nuevas amenazas. El Kremlin destruirá satélites comerciales de cualquier país que ayude a Ucrania, ya sea con dinero o con armamento. Advertencias que llegan justo cuando el Gobierno de Biden ha comunicado que enviará 275 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania.

Como ya afirmó Karine Jean-Pierre, la portavoz de la Casa Blanca, Rusia ya ha utilizado en el pasado acusaciones "falsas" como pretexto para avanzar en su escalada. Y entre esos pretextos, se encuentra una nueva acusación. Rusia ha pedido al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que investigue a Estados Unidos por estar desarrollando, presuntamente, armas biológicas en suelo ucraniano.

Rusia participará en la próxima cumbre del G20

En la reunión plenaria del foro de discusión internacional Valdai, Vladimir Putin ha confirmado que Rusia tendrá representación en la próxima cumbre del G20 prevista para el 15 y 16 de noviembre en la isla de Bali, en el sur del archipiélago indonesio.

El líder ruso no ha detallado quién será el representante de la Federación rusa, pero sí su participación. Algo que no ha gustado en la Casa Blanca. Según el Secretario de Prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, el Presidente norteamericano, Joe Biden, dice no tener intención de reunirse con Putin en Bali.

Nueva tragedia en Mariúpol

En la ciudad, ahora controlada por los rusos, han aparecido cientos de tumbas. Como si de un campo de cultivo se tratase, han aparecido más de tres mil cadáveres sin identificar. Los cuerpos pertenecen a ciudadanos ucranianos. La única identificación que poseen es un número sobre sus tumbas.

Un ambiente de muerte y de destrucción que se apoderan del país. Volodímir Zelenski contabiliza que, al menos, el treinta por ciento de las infraestructuras eléctricas ucranianas están dañadas. Muchas ciudades continúan con cortes de luz, pero el propio presidente ha lanzado un mensaje de fortaleza para su pueblo: "No tenemos miedo a la oscuridad. Los tiempos más oscuros para nosotros no son los tiempos sin luz, sino aquellos en los que no hay voluntad".

Ucrania trata de recuperar Donetsk

Al menos 35 efectivos y seis camiones de bomberos han trabajado durante toda la noche para extinguir un incendio en Shakhtarsk a 40 kilómetros de Donetsk. Esta zona, controlada por el Kremlin, ha sufrido, según fuentes rusas, un ataque con misiles ucranianos. El incendio se ha originado en la estación de tren de la ciudad, allí han ardido cuatro tanques de combustible. También, el fuego ha calcinado otros tres tanques en un depósito de combustible cercano.

Esta nueva ofensiva debilita las capacidades armamentísticas rusas y daña la red ferroviaria.