Un paciente recibe por error un trasplante de riñón que era para su tocayo

Un paciente de 51 años recibió el pasado 18 de noviembre un trasplante de riñón que no era para él, sino para su tocayo. Un error que tuvo lugar en el hospital 'Virtua Our Lady of Lourdes', en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Afortunadamente, a pesar del trastorno que supuso la confusión, el hombre que estaba antes en la lista de espera logró recibir un trasplante el 24 de noviembre, tan solo una semana después de lo esperado.

La confusión se produjo porque dos pacientes que se llamaban igual esperaban un trasplante de riñón. Según han explicado desde el hospital "el individuo que debería haber recibido el órgano tiene el mismo nombre y una edad similar".

Desde el hospital aseguran que nunca había sucedido nada parecido e indican que ya están trabajando para que no se vuelva a producir un error así.