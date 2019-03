La Policía belga desarrolla una amplia operación policial en varios puntos de cerca de Bruselas

Fuerzas de la Policía belga iniciaron una operación en la Rue du Midi, que se encuentra en el centro de Bruselas y desemboca en la Grand Place de la capital belga. "Estábamos en un restaurante cuando la Policía ha pedido que dejemos la comida, nos reagrupemos en el interior y esperemos su señal", indicó uno de los testigos. La operación se saldó con 16 detenidos, aunque ninguno de ellos es Salah Abdeslam, el terrorista huido de los atentados del 13-N.

Poco después de las 18.00 GMT la Policía recibió la orden de estar preparada ante una operación que se desarrolló en pleno corazón de Bruselas, en torno a la calle Midi.

Los residentes en los barrios cercanos escucharon helicópteros sobrevolando la zona y sirenas de coches policiales. Además, varios testigos indicaron en las redes sociales que se les aconsejó no acercarse a las ventanas mientras que la Policía bloqueaba las calles adyacentes.

La operación tuvo lugar minutos después de que el primer ministro Charles Michel anunciara que mantiene el máximo nivel de alerta terrorista (el 4) en la capital.

Asimismo, se confirmó que en paralelo estaban teniendo lugar otras operaciones en varios barrios de la ciudad. Cientos de policías y miembros de las fuerzas del orden estuvieron cerca del barrio de Casernes, en Etterbeek, que fue sometido a una vigilancia particular, sin que hayan trascendido más detalles.

Los colegios de la región de Bruselas y el metro de la capital belga permanecerán cerrados al menos este lunes, ante el temor a una cadena de atentados similares a los registrados el viernes 13 de noviembre en París.

La Policía pidió además que no se difundieran en las redes sociales como Twitter los movimientos de las fuerzas de seguridad, para no entorpecer las operaciones, y se solicitó a los medios de comunicación que no precisaran con exactitud dónde se desarrollan las intervenciones. Más adelante ha agradecido la colaboración de los medios y de los ciudadanos.