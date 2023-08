¿Ofreció la Policía tailandesa "incentivos" a Daniel Sancho para que confesara? Habla el agente que le interrogó

Daniel Sancho admitió haber asesinado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto. La Policía tailandesa, la cual fue acusada de haber presuntamente ofrecido algo a cambio al joven para que declarase, ha negado con rotundidad que se emplearan "incentivos" para que el español confesase. "Fui yo quien le interrogó personalmente y no ofrecí nada a cambio de su confesión", ha expresado Surachate Harparn, numero dos de la Policía y mas conocido como "Big Joke".

El subdirector de la Policía de Tailandia ha señalado que la legislación del país asiático "prohíbe a los investigadores utilizar incentivos para obtener confesiones", a lo que ha añadido que "también prohíbe utilizar la severidad del castigo como señuelo". El agente Surachate es el responsable de llevar a cabo las investigaciones con los extranjeros de alto perfil involucrados en delitos.

Sancho confesó para evitar la pena de muerte

Surachate Harpann, conocido como el "Big Joke", ha expresado que "la única razón por la que (Sancho) confesó es porque no quería enfrentarse a la pena de muerte", sin determinar de forma clara cómo el joven conocía que una admisión de culpabilidad podría atenuar la condena. "Como en muchos países, cuando alguien confiesa, el tribunal puede reducir la pena de muerte a cadena perpetua. Sin embargo, la Policía no se involucrará en este aspecto. No prepararemos ningún informe para pedir una reducción de la condena. No lo hemos hecho y no podemos hacerlo", ha expresado Surachate.

Asimismo, varias fuentes han indicado que la confesión y colaboración de Daniel Sancho podría ayudar a rebajar la condena. Por otro lado, "Big Joke" ha declarado que el "móvil del asesinato fue la aventura amorosa" entre Edwin y Sancho, los cuales se conocieron hace un año a través de Instagram.

"Daniel quería empezar una nueva vida con su novia, pero el doctor Edwin le amenazó con que, si rompían, compartiría fotos íntimas", ha señalado el agente policial sin aportar más pruebas.

Edwin murió degollado por Sancho

En el día de hoy se han dado a conocer los primeros resultados de la autopsia del cuerpo de Edwin Arrieta. Esos resultados "definitivos", tal como los ha descrito Surachate, han apuntado que el cirujano murió al ser degollado por el español después de haber mantenido una pelea en la que Edwin se golpeó con su cabeza contra el lavabo.

La investigación policial afirma que Sancho desmembró más tarde a Arrieta y esparció sus restos en distintos lugares de Koh Phangan. Por el momento, se está a la espera de que el informe de la investigación policial sea enviado a la Fiscalía a lo largo de esta semana, de modo que el juicio podría comenzar a partir de entre tres y seis meses. "Se puede decir que este caso ya está cerrado, completo. (...) El caso se ha resuelto rápido. Ahora la Policía está preparando el informe final para enviarlo a la Fiscalía antes de este viernes", ha indicado.