Obligan a una niña de 11 años a permanecer en clase pese a estar manchada por su primera regla

Una niña de 11 años fue obligada a permanecer en clase después de haberse manchado con sangre tras su primera regla, ya que la profesora le prohibió salir del aula. Para poder salir de clase, la niña debía tener una autorización médica.

Según publica Mirror, la madre de la niña se ha mostrado muy enfadada por el incidente ya que las profesoras tardaron dos días en reconocer finalmente la situación natural de su hija. En este sentido la madre ha explicado que "no veo por qué estoy pagando 17 euros por que mi hija use el baño por algo que no es culpa suya".

Según explica la madre, a la niña le vino el periodo el sábado por la noche y el lunes por la mañana, a pesar de no encontrarse bien, decidió acudir a clase. "Está asustada por si llega a una silla y tiene que limpiarla con su falda", ha añadido.

La madre también explica que dos miembros del personal docente le han preguntado que qué medidas tomaría el médico para aligerar el flujo de su hija, a lo que ella ha respondido: "Dije que no estaba de acuerdo con darle algo a mi hija para detener algo que es natural que sea una mujer".