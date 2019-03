Obama: "La UE y EEUU estamos unidos para aislar a Rusia e imponer un precio a pagar por sus acciones"

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó este miércoles en Bruselas que la Unión Europea (UE) y su país "están juntos" en su determinación de aislar a Rusia por su comportamiento en Ucrania.



"La UE y EEUU estamos unidos para aislar a Rusia y en imponer un precio a pagar por sus acciones. Rusia tiene que entender que hay un precio a pagar por su comportamiento en Ucrania", afirmó Obama durante la conferencia de prensa final de la cumbre UE-EEUU.



Agregó que "si sigue así, las sanciones serán crecientes", al tiempo que subrayó que "las acciones de Rusia en Ucrania no conciernen solo a un país, conciernen a Europa y a todo el mundo".



"Los Veintiocho están unidos en la UE, los veintiocho países de la OTAN también están unidos. Rusia está sola", dijo Obama, que subrayó que ese progresivo aislamiento de Moscú se refleja también en las sanciones que los otros países le han impuesto.



La reunión "del G7 de junio se celebrará en Bruselas sin Rusia", señaló en referencia a la decisión que ese foro adoptó este lunes en La Haya durante una reunión extraordinaria de suspender la presencia de Moscú en el formato a ocho naciones de ese grupo.



El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, señaló que "la Unión Europea y Estados Unidos tienen una posición firme y coordinada, sin equívocos" en relación a Ucrania, al tiempo que enfatizó que las sanciones impuestas a Moscú "no son medidas de represalia, sino un instrumento diplomático para ir a la negociación".



"La anexión de Crimea es una vergüenza en el siglo XXI, y es algo que no vamos a reconocer", afirmó.



"No es posible que una gran potencia se anexione una parte de un país independiente reconocido por la ONU", afirmó el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.



Obama, que esta tarde visitará la sede de la OTAN en Bruselas, donde se entrevistará con su secretario general, Anders Fogh Rasmussen, señaló que "el compromiso con la OTAN es la piedra angular de la seguridad nacional de EEUU y de la UE".