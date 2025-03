Nuevos datos del caso Émile: sufrió un traumatismo facial violento y sus restos fueron trasladados

Las investigaciones sobre la desaparición y muerte de Émile Soleil han dado nuevos datos sobre lo ocurrido. Según ha informado el fiscal de Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, las pruebas forenses realizadas sobre el cráneo del niño de dos años han revelado signos de un traumatismo facial violento, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio voluntario.

Además, el informe forense ha revelado es que los huesos y la ropa de Émile no estuvieron siempre en el lugar donde fueron hallados el 30 de marzo de 2024 en Haut-Vernet. Las pruebas científicas indican que los restos fueron transportados y depositados poco antes de su descubrimiento.

El hecho de que los huesos no se hayan descompuesto dentro de la ropa encontrada en la zona refuerza la teoría de que el cuerpo no permaneció en el mismo lugar desde el momento de su desaparición. Según los expertos, el proceso de descomposición no coincide con el entorno en el que se encontraron los restos, lo que sugiere que fueron desplazados a posteriori.

Los abuelos liberados

Los abuelos maternos y dos tíos de Émile han sido liberados sin cargos tras dos días de detención. Julien Pinelli, abogada de Anne, la abuela, ha confirmado la noticia esta madrugada, calificando el proceso como "48 horas largas y difíciles" para su clienta, pero también un “inmenso alivio”.

Los cuatro familiares fueron detenidos el martes 25 de marzo en una operación sorpresa en La Bouilladisse, Francia. Según el fiscal Jean-Luc Blachon, la detención se realizó por sospechas de homicidio voluntario y ocultación de cadáver. Durante su arresto, fueron interrogados individualmente para evitar la concertación de versiones.

Isabelle Colombani, abogada del abuelo Philippe, ha señalado que su cliente ha colaborado plenamente con la investigación y ha valorado el trabajo de los agentes. Pinelli, por su parte, ha explicado que Anne quiso cooperar con las autoridades, considerándolo su contribución a esclarecer lo sucedido.

Una investigación aún sin respuestas

Desde el inicio del caso, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo una investigación exhaustiva. Según datos proporcionados por el coronel Christophe Bertelin, encargado del caso, se han revisado más de 3.100 pistas, realizado más de 282.000 audiciones de testigos, inspeccionado 27 vehículos y efectuado 50 registros judiciales y 38 perquisiciones digitales. A pesar de estos esfuerzos, muchas incógnitas siguen sin resolverse.

