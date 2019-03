Nueva York estrena taxis exclusivos de mujeres y para mujeres

"Se trata de seguridad, de empleo para mujeres, de igualdad con los hombres y de tener alternativas", dijo a Efe la dominicana Stella Mateo, la fundadora del servicio, antes de que las conductoras de "SheTaxis" o "SheRides", como se les conoce ya en la Gran Manzana, tomaran hoy las calles por primera vez.

"SheTaxis" se unió así a los famosos taxis amarillos, uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad y que circulan en la zona metropolitana, a los verde manzana y a los popularmente conocidos como taxis sin medallón de las zonas urbanas. Los coches de la nueva compañía se distinguen por la franja fucsia en la parte delantera del vehículo, aunque Mateo especificó que no todos tienen que tenerla, aunque sí el símbolo de "SheTaxis", una "S" blanca sobre un fondo fucsia.

La idea de crear este servicio, según su fundadora, se debe a que muchas mujeres "se sienten más seguras" en un coche conducido por otra mujer. Mateo agregó que tiene dos hijas adolescentes que le han llamado en varias ocasiones desde un taxi para pedirle que se mantenga conversando con ellas a lo largo de su viaje porque no se sienten seguras con el conductor.

En Nueva York ha habido casos de violación e intento de violación a mujeres por un taxista, el más reciente sucedió el pasado agosto cuando el conductor golpeó a los niños y a la presunta víctima a la que supuestamente intentaba violar, según esta denunció. Mateo, esposa del presidente y fundador de la Federación de Taxistas de Nueva York, Fernando Mateo, destacó además que el 97 % de los taxistas en esta ciudad son hombres "y si se trata de los taxis amarillos, solo el 1 %" de los conductores son mujeres. "Unas 600.000 personas toman un taxi al día en la ciudad de Nueva York y el 60 % son mujeres, pero los que manejan son un 97 % hombres", señaló. "Eso no es igualdad. Queremos igualdad", dijo y aseguró que no están ahí "para quitar el trabajo a los hombres".

Según Mateo, "SheRides" cuenta con el apoyo de más 30 bases de taxis a través de la ciudad que les proveerán de conductoras para atender las solicitudes de servicio mediante la aplicación. "Tenemos el apoyo increíble de los hombres y contamos con más de 30 bases afiliadas para suplirnos de taxistas mujeres hasta que tengamos suficientes conductoras", argumentó. La fundadora de la aplicación aseguró que "SheRides" ofrece a las mujeres "no solo igualdad de ingreso, sino seguridad porque el servicio no se paga con dinero sino a través de tarjeta de crédito, y porque no se recoge a nadie en la calle, sino a través de la aplicación".

También les brinda flexibilidad porque muchas son madres y el horario laboral les permite atender a sus hijos, argumentó. Mateo dijo, además, que antes de que finalice el año estarían en las ciudades de Los Ángeles, Las Vegas y Miami desde donde, aseguró, les han contactado "una gran cantidad de personas que nos han enviado los problemas que tienen por no tener mujeres" proveyendo el servicio de taxistas. "SheRides" comenzó a operar con el apoyo de la Arab American Association y de la AHA Foundation, que trabaja para proteger los derechos de las mujeres y niñas en este país.

"La razón por la cual apoyo este programa es porque con frecuencia te encuentras con mujeres que no quieren tomar un taxi conducido por hombres, ya sea por razones culturales o religiosas, y creo que esta es una gran oportunidad para que vayan a citas médicas o a visitar a su familia en taxis guiados por mujeres", dijo a Linda Sarsour, directora ejecutiva de la organización árabe.

Agregó que, además, "es una oportunidad de empleo para mujeres conservadoras y otras que se quieran sentir más seguras. Espero que mas mujeres árabes se conviertan en taxistas".