La nueva agenda de la reina Isabel II sin el duque de Edimburgo

La reina Isabel II no esperará demasiado para retomar su agenda tras la muerte del duque de Edimburgo. La reina británica ha dicho más de una vez que el suyo es un trabajo para toda la vida. Respetará los 8 días oficiales de luto en los que no firmará, ni aprobará leyes que afecten a la Corona. Pero después del funeral, volverá a una actividad que no ha abandonado en todo su largo reinado.

Aunque ya no estará él caminando siempre dos pasos por detrás. El duque de Edimburgo ha estado presente en su vida desde que le conoció con 13 años. "Y cuando una figura como esa, como el príncipe Felipe, se retira de la escena, por supuesto que deja un gran vacío", señala Christopher Warwick, biógrafo real.

Se cree que estará acompañada por su familia

De ahí que se espere que su hijo Carlos, como eterno heredero, y los duques de Cambridge asuman más peso del que ya tenían. La duquesa de Wessex, con la que dicen tiene muy buena relación, podría jugar un papel importante en esta nueva etapa de Isabel II.

"Siempre está pensando en los demás antes que en ella", ha dicho recientemente Sofía de Wessex. Algo en lo que coincide uno de los hijos de su majestad, el príncipe Andrés. "La reina, como era de esperar, es una persona increíblemente estoica".

Estoicismo que le ha servido para gestionar divorcios, tragedias, escándalos y polémicas dentro de la familia real. Y todo ello, a pocos días de cumplir los 95 años.