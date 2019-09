Netanyahu llama a su opositor Gantz para un gobierno de unidad

La derecha no puede formar una coalición y debería haber un gobierno de unidad lo más amplio posible. Con estas palabras el líder del Likud ha pedido a Gantz que se reúnan lo antes posible para empezar a negociar. "No podemos ni tenemos motivos para ir a una tercera elección", ha añadido Netanyahu. El anuncio se ha producido tras saber que la alianza Azul y Blanco de Gantz ha ganado las elecciones con tan sólo un escaño más que el Likud.

El Senado de Argentina declara la alerta alimentaria

La Cámara alta ha aprobado la prórroga de la ley de emergencia alimentaria para destinar más recursos a este problema ante la creciente crisis económica. Se aumentará un 50% la asistencia en alimentos a comedores escolares y comunitarios. La medida se extenderá hasta 2022. Tras esta medida hay datos alarmantes: la inseguridad alimentaria alcanza el 35%. El déficit de nutrientes en las clases bajas llega al 44%.

Absuelven a tres ejecutivos procesados por el desastre de Fukushima

Son las únicas personas físicas juzgadas por este accidente nuclear, que causó la muerte de 18.500 personas. El Juez les declara inocentes porque no pudieron prever la magnitud del tsunami. La Fiscalía considera sin embargo que sabían que la central no aguantaría el embate de las olas y no tomaron ninguna medida, lo que impidió la evacuación de un hospital. Se enfrentaban a cinco años de cárcel.

Evo Morales se dedica un museo a sí mismo

Es una mole de cemento dentro del pueblo natal de Morales, Orinoca, un pequeño poblado de casas de adobe. Ha costado siete millones de dólares y aunque en principio estaba destinado a honrar a los pueblos indígenas tiene toda una planta dedicada a su propio legado. Hay una estatua a tamaño natural del presidente, que se presentará a la reelección dentro de un mes. Su objetivo es conseguir un cuarto mandato.